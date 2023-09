Rekordmånga pensionärer hamnar hos Kronofogden – experten: "En skymf"

I tider där det mesta i samhället blivit dyrare påverkas också svenskarnas plånbok negativt. Höga omkostnader har resulterat i att skuldbeloppen hos Kronofogden nått nya nivåer då allt fler drar på sig skulder och får betalningsförelägganden hos myndigheten.

Högsta skuldbeloppet – någonsin

Under det första halvåret av 2023 har Kronofogden fått in över 609 000 krav på obetalda skulder som resulterar i betalningsföreläggande. Under samma period 2022 var antalet ärenden omkring 545 000 kronor, det innebär en ökning på hela 12 procent.

Det är dock inte bara antalet krav som ökat utan Kronofogden ser också det högsta skuldberget någonsin. De totala skuldbeloppen har ökat med hela 35 procent till 14,6 miljarder kronor, vilket gör det till den högsta siffran någonsin.

Rekordmånga pensionärer hos Kronofogden

Men allra tuffast har det blivit för pensionärerna som får allt mindre att leva för när kostnaderna på allt från livsmedel till drivmedel stiger i pris.



Tidigare har regeringen meddelat att man ämnar att sänka skatten för pensionärer under 2024, något Nyheter24 tidigare skrivit om. Men enligt Länsförsäkringars pensionsekonom Trifa Chrireh räcker inte de skattesänkningarna för personer som redan har det tufft ekonomiskt.

Hon menar att kostnaderna stigit för mycket i förhållande till de kronor man sparar in med den nya pensionsskatten.

– Det här verkar inte regeringen ta hänsyn till i årets höstbudget om sänkta skatter för pensionärer. Då kostnaderna har ökat med nästan 2 000 kronor i månaden för pensionärer, känns 283 kronor per månad i skattelättnad som en skymf, säger hon till Expressen.

Enligt Kronofogden har nämligen andelen ärenden för personer över 65 år ökat med hisnande 18 procent under det första halvåret av 2023.

Ökningen av ärenden för landets pensionärer innebär också att ränteutgifterna ökat från 14 523 kronor under 2022 till hela 29 727 kronor under 2023. Ser man till ett snitt av pensionärspar har räntorna stigit från 19 177 kronor till 39 254 kronor, vilket är mer än en fördubbling av kostnaderna, skriver Expressen.

