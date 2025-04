Gamla Nintendo-spelet såldes för 57 500 kronor

Nintendo-spel populära bland samlare

Det är framförallt spel från 80- och 90-talen som under de senaste åren ökat markant i värde, och många av dem kan vara värda flera tusenlappar.

Såldes för 57 500 kronor

Nu har ytterligare ett gammalt Nintendo-spel sålts för svindlande 57 500 kronor på Tradera . Spelet, "Zelda: A Link to the Past – Zelda Gold Pack" är en sällsynt utgåva som lanserades 1997. Spelet tillverkades bara i 300 exemplar och kostade 499 kronor när det gavs ut – vilket i dag motsvarar omkring 800 kronor.

Spelet var även med i konstutställningen The Art of Video Games på Smithsonian American Art Museum under 2012.