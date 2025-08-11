Dyrgripen såldes för 550 000 kronor – har du den hemma?

En förstahandsutgåva av en populär bok såldes nyligen för mer än en halv miljon kronor. Besitter du dyrgripen?

En förstahandsutgåva av boken "Hobbiten", av en av världens mest kända fantasyförfattare, J.R.R. Tolkien, har nyligen sålts på auktion för 43 000 brittiska pund, vilket motsvarar omkring 553 000 svenska kronor.

Första utgåvan av "Hobbiten" såldes för en halv miljon

Enligt auktionshuset Auctioneum är boken som såldes en av de första 1 500 exemplar som trycktes i september år 1937.

"Boken var så populär att exemplaren sålde slut inom några veckor, och en ny utgåva lanserades. Böckerna från den första upplagan anses vara några av de mest eftertraktade inom modern litteratur", skrev auktionshuset i ett pressmeddelande den 1 juli.

"Kunde inte tro mina ögon"

Boken som såldes hittades av en slump i en gammal bokhylla i ett dödsbo.

– Jag kunde inte tro mina ögon! När jag insåg vad det var började mitt hjärta bulta. Det är ett otroligt sällsynt fynd, säger bokexperten Caitlin Riley, som arbetar för auktionshuset.