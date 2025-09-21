Allt om Sven Hagströmer: Familj, fru, flygkrasch och Avanza

Finansmannen Sven Hagströmer är mannen bakom storbanken Avanza. Nyheter24 har tagit reda på allt som googlas om miljardären.

Sven Hagströmer ålder – hur gammal är han?

Den svenska finansmannen och företagsledaren Sven Hagströmer föddes den 30 november 1943. Det betyder att han blir 82 år under vintern 2025.

Sven Hagströmer familj – har han barn?

Ja, Hagströmer har fem barn, enligt Dagens Industri, tre döttrar och två söner.

Sven Hagströmer flygplan – har han kraschat?

Hagströmer, som har flygcertifikat, kraschade med sitt Cessna 206-plan 2014, något då Expressen rapporterade.

Det var i Stockholms skärgård som finansmannen kraschlandande i vattnet. Han planerade att landa innan smällen var ett faktum.

– Jag gick mot en perfekt landning... sen sa det pang! Planet välte. Jag hängde upp och ner i säkerhetsbältena och vattnet forsade in. Då tänkte jag att nu är det bara att vara väldigt, väldigt kall här.

Cessna 206. Planet på bilden är inte Sven Hagströmers som han kraschlandade. Foto: Stella Pictures

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Efter händelsen redogjorde han för att han såklart var omskakad efter händelsen.

– Du kan tänka själv att nästan köra in i en bergsvägg med en bil i 110 kilometer i timmen. Det blir bara skrot kvar och du själv klarar dig. Det var verkligen änglavakt, sa han till tidningen efter olyckan och fortsatte:

– Jag såg att vindrutan hade gått sönder. Den är i tjock plast. Den hade kunnat skära in vid strupen och då hade man dött på fläcken. Det var fruktansvärt tur alltihop.

Har Sven Hagströmer fru eller flickvän?

Ja, Hagströmer är gift med hustrun Catarina, med vilken han har två av sina fem barn: sönerna Jonas och Sven Junior.

Catarina och Sven Hagströmer. Foto: Robert Eklund/TT

Sven Hagströmer utbildning – vad har han studerat?

Enligt Stockholm School of Economics har Sven Hagströmer studerat ekonomi vid Stockholms universitet där han tog examen 1966.

Finansmannen Sven Hagströmer var en av sommarvärdarna i P1 2016. Foto: Maja Suslin/TT

Sven Hagströmer förmögenhet – hur rik är han?

Enligt tidningen Affärsvärlden rankades Hagströmers förmögenhet uppgå till totalt 12,1 miljarder kronor i april 2025.

Det placerade honom på plats 36 på listan "Sveriges rikaste 2025", slagen av bland andra Stefan Persson, Antonia Ax:son Johnson, Daniel Ek och Erik Selin – för att nämna några.

Har Sven Hagströmer grundat Avanza?

Ja, Hagströmer grundade det som i dag är Avanza. I en intervju med Senioren har han redogjort för hur han, på 1990-talet, lade grunden till det som i dag är nätbanken.

– Avanza föddes med nätet. Jag fick mitt första mejlkonto 1994. Jag var vaken i 36 timmar. Jag är inte religiös men det där var som att bli frälst. Vilka industrier kommer att kunna dra nytta av det här, tänkte jag. Två uppenbara. Porr och finans. För mig var valet väldigt enkelt.

I dag är Avanza en del av investmentbolaget Reades, som Hagströmer i dag är styrelseordförande i.

Han innehar fortfarande posten som styrelseordförande i Avanza Bank Holding.

Vad äger Sven Hagströmer i dag?