Här är duon som tar över Spotify – så mycket tjänar de

Under tisdagen meddelade Daniel Ek att han lämnar rollen som vd på Spotify. Men vilka är egentligen de två männen som tar över?

Från och med nästa år kommer Daniel Ek att stiga ner och istället bli arbetande styrelseordförande på musikjätten, som han själv grundade 2005.

Det blir två personer som tar över vd-posten: Gustav Söderström och Alex Norström, som har jobbat på Spotify sedan 2009 respektive 2011.

Söderström och Norström är båda födda 1976. Båda har haft chefsroller på Spotify länge – Söderström teknikchef och Norström affärschef. För bara några år sedan blev de vice vd:ar på företaget.

– Under de senaste åren har jag överlämnat en stor del av den dagliga ledningen och den strategiska inriktningen av Spotify till Alex och Gustav. Denna förändring ändrar våra titlar till hur vi redan arbetar, säger Daniel Ek i ett pressmeddelande.

Idag delar trion arbetsrum, något som kommer att fortsätta framöver trots nya befattningar.

– Vi sitter tillsammans hela dagarna. Det låter som en klyscha, men ett plus ett är inte lika med tre för oss, utan fem, säger Alex Norström till Svenska Dagbladet varpå Ek fyller i:

– Det är de som bestämmer, jag är där som en vän, en coach, en hejarklack, vad de behöver.

Gustav Söderström, 2018. Foto: Henrik Montgomery/TT

Så mycket tjänar Söderström och Norström – Spotify:s nya vd:ar

Radarparets långa karriärer på den extremt framgångsrika musikstreamingtjänsten har minst sagt lönat sig.

Enligt uppgifter från Skatteverket som Expressen tagit del av hade Gustav Söderström under 2024 en taxerad förvärvsinkomst på drygt 586 miljoner kronor, vilket ger en månadslön på svindlande 49 miljoner kronor.

Alex Norström tjänade 355 miljoner kronor under samma år. Det motsvarar en månadslön på strax under 30 miljoner kronor.