Till sommaren 2026 ska det vara möjligt att göra kortköp offline, det vill säga även om betalningssystemen slagits ut, enligt en uppgörelse mellan Riksbanken och kortföretagen.

En veckas betalningar på minst 4 000 kronor per kort ska gå att göra.

"En milstolpe i vårt intensifierade arbete med att stärka beredskapen”, säger riksbankschef Erik Thedéen i ett pressmeddelande.

Säkra tillgång till livsnödvändiga varor

Möjligheten att betala vid avbrott i datakommunikation gäller initialt bara för fysiska debet- och kreditkort med pinkod – och rätt typ av chip. En grundregel kommer att vara att kortinnehavaren ska ha fyllt 18 år, enligt Maria Lundström, chef för beredskapsenheten på Riksbanken.

Syftet är att säkra hushållens tillgång till livsnödvändiga varor när nätet slagits ut: medicin, livsmedel och drivmedel. Men det kommer inte finnas spärrar eller larm i butikernas kassor om du lägger något annat i varukorgen.

– Utrymmet som vi har bedömt avser livsnödvändiga varor som mat, medicin och drivmedel under en vecka. Köper man andra saker kommer man ju ha problem att täcka det basala behovet. Det ansvaret ligger hos den enskilda individen, säger Lundström.

Behovet av annan beredskap – som kontanter, matlager och vatten hemma – kommer kvarstå även när möjligheten att betala offline har införts, enligt Riksbanken. Och skulle det vara elen som slås ut – lokalt eller nationellt – kan det innebär att korten inte går att använda.

Krediten på 4 000 kronor kommer gälla per kort. Två vuxna i en familj kan med andra ord, med varsitt kort, få dubbelt så stor kriskassa på sina kort.

– Det är ytterst kortutgivaren som bedömer vilka kunder som ska ha ett sådant här kort, säger Lundström.

Inga omfattande kostnader

Några större kostnader för kortnätverk, kortföretag och handlare att införa offlinebetalningar med kort antas det inte bli, enligt Riksbanken.

– Utifrån att det bygger på existerande teknik i stor utsträckning ser vi inte att det kommer att skapa några omfattande kostnader, säger Lundström.

Hon tillägger att kostnaderna kan variera och det kan i vissa fall krävas omkodning eller utbyte av kort för att få systemet att fungera.

Riskerna för kreditförluster till följd av offlineköp ska enligt uppgörelsen hanteras av kortutgivaren.