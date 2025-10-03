Det är hushåll i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommun som berörs. Orsaken är att kommunernas gemensamma avfallsbolag SÅM fått för mycket i ersättning för att de samlar in förpackningar från hushållen, rapporterar P4 Jönköping.
– Det är väldigt kul att kunna göra en återbetalning, säger Jonathan Rosenqvist, förbundsdirektör på SÅM, till kanalen.
Så mycket får hushållen tillbaka
Överskottet landade på drygt 11 miljoner kronor. Eftersom avfallshantering bedrivs enligt självkostnadsprincipen kommer överskottet nu gå tillbaka till kunderna i form av ett avdrag på en av höstens avfallsräkningar. Det rör sig om 625 kronor per hushåll.
I framtiden kan överskotten komma att användas för att hålla hushållens avfallstaxa nere under några år.
– Vi sparar pengarna sen använder vi dem för att täcka framtida underskott i verksamheten, säger Rosenqvist.
Hushåll i Sjöbo får utbetalning i november
Nyheter24 har tidigare rapporterat att hushåll i Sjöbo kommer att få en återbetalning i november med anledning av invånarnas arbete med sophantering.
Sedan kommunen tog över förpackningsinsamlingen 2024 har ersättningen från producenterna blivit högre än väntat. Hushållen kommer därför att belönas för hur mycket och hur bra de sorterar sina sopor. Ett genomsnittligt villahushåll kommer att få cirka 350 kronor tillbaka.