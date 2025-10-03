23 000 hushåll kommer att få tillbaka pengar för sina sopor i höst.

Det är hushåll i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommun som berörs. Orsaken är att kommunernas gemensamma avfallsbolag SÅM fått för mycket i ersättning för att de samlar in förpackningar från hushållen, rapporterar P4 Jönköping.

– Det är väldigt kul att kunna göra en återbetalning, säger Jonathan Rosenqvist, förbundsdirektör på SÅM, till kanalen.

23 000 hushåll kommer få tillbaka pengar för sina sopor i höst. Martina Holmberg/TT

Så mycket får hushållen tillbaka

Överskottet landade på drygt 11 miljoner kronor. Eftersom avfallshantering bedrivs enligt självkostnadsprincipen kommer överskottet nu gå tillbaka till kunderna i form av ett avdrag på en av höstens avfallsräkningar. Det rör sig om 625 kronor per hushåll.

Annons

I framtiden kan överskotten komma att användas för att hålla hushållens avfallstaxa nere under några år.

– Vi sparar pengarna sen använder vi dem för att täcka framtida underskott i verksamheten, säger Rosenqvist.

Hushåll i Sjöbo får utbetalning i november

Nyheter24 har tidigare rapporterat att hushåll i Sjöbo kommer att få en återbetalning i november med anledning av invånarnas arbete med sophantering.