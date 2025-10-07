Uppgifter: I dag lanserar Elon Musk en ny Tesla

En billigare variant av Model Y utan vissa finesser och med andra materialval än ursprungsmodellen. Det är förhandstipsen när nu Tesla väntas lansera en ny bil.

Företaget har hittills bara gett ledtrådar i form av en korta videor på X där endast bilstrålkastarna respektive vad som verkar vara en snurrande fälg syns. Källor till nyhetsbyrån Bloomberg uppger dock att under dagen, kalifornisk tid, ska den nya modellen presenteras.

Så ser Elon Musks nya Tesla ut

Under en längre tid har det dock spekulerats om att Elon Musk och Tesla vill lansera en billigare variant, bland annat för att kompensera för indraget stöd gällande elbilsköp på den viktiga USA-marknaden, där köparna tidigare kunnat få 7 500 dollar i statlig bonus. Källorna uppger att det handlar om en variant av storsäljaren Model Y, där några av de mest exklusiva materialvalen nu tagits bort för att hålla nere produktionskostnaderna.