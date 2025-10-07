Uppgifter: I dag lanserar Elon Musk en ny Tesla

Företaget har hittills bara gett ledtrådar i form av en korta videor på X där endast bilstrålkastarna respektive vad som verkar vara en snurrande fälg syns. Källor till nyhetsbyrån Bloomberg uppger dock att under dagen, kalifornisk tid, ska den nya modellen presenteras.
Så ser Elon Musks nya Tesla ut
Under en längre tid har det dock spekulerats om att Elon Musk och Tesla vill lansera en billigare variant, bland annat för att kompensera för indraget stöd gällande elbilsköp på den viktiga USA-marknaden, där köparna tidigare kunnat få 7 500 dollar i statlig bonus. Källorna uppger att det handlar om en variant av storsäljaren Model Y, där några av de mest exklusiva materialvalen nu tagits bort för att hålla nere produktionskostnaderna.
Ryktena fick aktien att lyfta under gårdagens handel, och Tesla-aktien är en av de stora vinnarna i samband med den kursuppgång som präglat USA-börserna den senaste tiden. Under det senaste halvåret är den upp 94 procent, och har sedan årslägsta i maj fördubblat sitt värde.
