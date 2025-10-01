Ford gör narr av Tesla – med hjälp av sportstjärnan

Isaac TeSlaa blev en snackis redan i sin NFL-debut i september, då han gjorde en spektakulär touchdown. Kort därefter tog Ford chansen att utnyttja hans namn.
Det resulterade i en F-150 Lightning på uppfarten och en t-shirt med texten “TeSlaa drives a Ford”.
Ford-familjen skojar till det
Budskapet syntes inte bara på sociala medier utan också på jumbotronerna i Ford Field, arenan som ägs av Ford-familjen. Samtidigt pushades märkets nya slogan: “Ready Set Ford”.
Ford skämtade friskt om namnförväxlingen. – TeSlaas elektriska NFL-debut har fått uppmärksamhet överallt. Nu ser Ford till att, trots hans efternamn, så är hans hjul odiskutabelt Ford, sa företagets talesperson Dan Barbossa till Detroit Free Press.
Ford-fanatiker med fel namn
För Isaac TeSlaa själv blev det också känslosamt. Han växte upp som Ford-fan och drömde om att spela på just Ford Field.
– Jag är stolt över att få representera Ford och spela för mitt favoritlag. Att nu köra en F-150 Lightning känns som att cirkeln är sluten, säger han.
TeSlaas bil är ingen instegsmodell. Han rattar en F-150 Lightning Platinum, vars pris börjar på drygt 87 000 dollar, motsvarande runt 950 000 kronor.
Med draget får Ford inte bara gratisreklam i sportvärlden, utan också en perfekt möjlighet att pika Tesla och Elon Musk.