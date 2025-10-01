Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor /Elbil

Ford gör narr av Tesla – med hjälp av sportstjärnan

Publicerad: 1 okt. 2025, kl. 20:30
Ford har drivit med Tesla. Foto: Ford & Paul Sancya/AP/TT

Han heter TeSlaa, spelar i Detroit Lions och kör nu en Ford. När nykomlingen Isaac TeSlaa fick en eldriven pickup från Ford slog biltillverkaren till med en marknadsföringskupp som driver med konkurrenten Tesla.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Isaac TeSlaa blev en snackis redan i sin NFL-debut i september, då han gjorde en spektakulär touchdown. Kort därefter tog Ford chansen att utnyttja hans namn. 

Det resulterade i en F-150 Lightning på uppfarten och en t-shirt med texten “TeSlaa drives a Ford”.

Ford-familjen skojar till det

Budskapet syntes inte bara på sociala medier utan också på jumbotronerna i Ford Field, arenan som ägs av Ford-familjen. Samtidigt pushades märkets nya slogan: “Ready Set Ford”.

Ford skämtade friskt om namnförväxlingen. – TeSlaas elektriska NFL-debut har fått uppmärksamhet överallt. Nu ser Ford till att, trots hans efternamn, så är hans hjul odiskutabelt Ford, sa företagets talesperson Dan Barbossa till Detroit Free Press.

Ford-fanatiker med fel namn

För Isaac TeSlaa själv blev det också känslosamt. Han växte upp som Ford-fan och drömde om att spela på just Ford Field.

– Jag är stolt över att få representera Ford och spela för mitt favoritlag. Att nu köra en F-150 Lightning känns som att cirkeln är sluten, säger han.

TeSlaas bil är ingen instegsmodell. Han rattar en F-150 Lightning Platinum, vars pris börjar på drygt 87 000 dollar, motsvarande runt 950 000 kronor.

Med draget får Ford inte bara gratisreklam i sportvärlden, utan också en perfekt möjlighet att pika Tesla och Elon Musk.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
20:30
Nyheter
/ Elbil

Ford gör narr av Tesla – med hjälp av sportstjärnan

Torsdag
07:34
Nyheter
/ Ekonomi

Kinesiska BYD kör om Tesla

Onsdag
21:30
Nyheter
/ Motor

Populärt bilmärke överger elbil och väljer bensin

Onsdag
19:30
Nyheter
/ Elbil

EU vill ha elbilar för 150 000 kronor

Tisdag
17:00
Nyheter
/ Biltester

Så bra är nya Xpeng G9 – laddar snabbare än allt annat

Söndag
18:15
Nyheter
/ Elbil

Porsche tänker om – skrotar elbilsplaner för ny lyx-suv

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons