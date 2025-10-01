Ford gör narr av Tesla – med hjälp av sportstjärnan

Han heter TeSlaa, spelar i Detroit Lions och kör nu en Ford. När nykomlingen Isaac TeSlaa fick en eldriven pickup från Ford slog biltillverkaren till med en marknadsföringskupp som driver med konkurrenten Tesla.

Isaac TeSlaa blev en snackis redan i sin NFL-debut i september, då han gjorde en spektakulär touchdown. Kort därefter tog Ford chansen att utnyttja hans namn.

Det resulterade i en F-150 Lightning på uppfarten och en t-shirt med texten “TeSlaa drives a Ford”.

Ford-familjen skojar till det

Budskapet syntes inte bara på sociala medier utan också på jumbotronerna i Ford Field, arenan som ägs av Ford-familjen. Samtidigt pushades märkets nya slogan: “Ready Set Ford”.

Ford skämtade friskt om namnförväxlingen. – TeSlaas elektriska NFL-debut har fått uppmärksamhet överallt. Nu ser Ford till att, trots hans efternamn, så är hans hjul odiskutabelt Ford, sa företagets talesperson Dan Barbossa till Detroit Free Press.

Ford-fanatiker med fel namn

För Isaac TeSlaa själv blev det också känslosamt. Han växte upp som Ford-fan och drömde om att spela på just Ford Field.

– Jag är stolt över att få representera Ford och spela för mitt favoritlag. Att nu köra en F-150 Lightning känns som att cirkeln är sluten, säger han.

TeSlaas bil är ingen instegsmodell. Han rattar en F-150 Lightning Platinum, vars pris börjar på drygt 87 000 dollar, motsvarande runt 950 000 kronor.