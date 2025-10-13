Nyheter24
Annons
Nyheter /Ekonomi /Nobelpriset

Tre personer får ekonomipriset till Nobels minne 2025

Publicerad: 13 okt. 2025, kl. 11:49
Uppdaterad: 13 okt. 2025, kl. 14:09
Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tilldelas Joel Mokyr, Northwestern University, Philippe Aghion, Collège de France och INSEAD, The London School of Economics and Political Science samt Peter Howitt, Brown University, Providence RI. Foto: Anders Wiklund/TT

Nu är det klart vilka om får Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. I är det tre personer som tar hem priset.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämne:

Nobelpriset

Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går till Joel Mokyr, Philippe Aghion och Peter Howitt. Det är överraskande. Jag förväntade mig det inte alls och kan inte hitta orden, säger Philippe Aghion, med på länk vid pressträffen.

Ena delen av priset går till amerikanen Joel Mokyr, ”för att ha identifierat förutsättningarna för ihållande tillväxt genom teknologisk utveckling".

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

LÄS MER: Man död i olycka – klämdes under traktor

Får priset för teorin om ihållande tillväxt genom kreativ förstörelse

Det andra hälften av priset delas av kanadensaren Peter Howitt och fransmannen Philippe Aghion ”för teorin om ihållande tillväxt genom kreativ förstörelse”.

Annons

— Priset handlar om att skapa och förstöra, säger ständige sekreteraren i priskommittén Hans Ellegren.

De får priset för att ha visat på historiens gång där ”nya innovationer sår ett frö till ytterligare framsteg”. Men utvecklingen är inte spikrak, tvärtom har stagnation varit det normala under större delen av mänsklighetens historia, skriver Kungliga vetenskapsakademien.

”Pristagarnas arbete visar att ekonomisk tillväxt inte är något vi kan ta för givet. Vi måste vårda mekanismerna bakom kreativ förstörelse, så att vi inte faller tillbaka i stagnation”, säger Ekonomipriskommitténs ordförande John Hassler i ett pressmeddelande.

LÄS MER: WHO varnar: Antalet resistenta superbakterier ökar kraftigt

Den totala prissumman för priset

Den totala prissumman är på elva miljoner kronor.

USA:s tullkrig är inte bra för den ekonomiska tillväxten i världen, eller för innovationsklimatet, enligt Aghion.

— Öppenhet är det som driver tillväxt, säger Philippe Aghion på frågor från journalister om det tullkrig som präglar världsekonomin för närvarande.

Rättad version: Rättar antalet kvinnliga pristagare i faktarutan.

Fakta: tidigare pristagare

Det första av Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne delades ut 1969. Sedan dess har det delats ut 52 gånger till sammanlagt 86 pristagare.

Tre av de 86 pristagarna genom åren har varit kvinnor.

Här är de senaste årens pristagare:

2025: Joel Mokyr, Philippe Aghion och Peter Howitt.

2024: James. A. Robinson, Simon Johnson, Daron Acemoglu.

2023: Claudia Goldin.

2022: Philip H. Dybvig, Douglas W. Diamond, Ben S. Bernanke.

2021: David Card, Joshua D. Angrist och Guido W. Imbens.

2020: Paul R. Milgrom, Robert B. Wilson.

2019: Abhijit Banarjee, Esther Duflo, Michael Kremer.

2018: William D. Nordhaus, Paul M. Romer.

2017: Richard H. Thaler.

2016: Oliver Hart, Bengt Holmström.

2015: Angus Deaton.

2014: Jean Tirole.

2013: Eugene F. Fama; Lars Peter Hansen, Robert J Shiller.

2012: Alvin E. Roth, Lloyd S. Shapley.

2011: Thomas J. Sargent, Christopher A. Sims.

Källa: Kungliga vetenskapsakademien

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:23
Nyheter
/ Ekonomi

Open AI i samarbete med chiptillverkare

Idag
14:37
Nyheter
/ Ekonomi

Saab får 10 miljarder extra till ubåtsbygge

Idag
11:49
Nyheter
/ Ekonomi

Tre personer får ekonomipriset till Nobels minne 2025

Idag
11:34
Nyheter
/ Privatekonomi

Du kan förlora 7 000 kronor i pension – om du gör detta

Idag
09:10
Nyheter
/ Ekonomi

ATG fälls – ska betala tre miljoner

Idag
08:19
Nyheter
/ Ekonomi

Stegra tar in 10 nya miljarder till stålfabriken

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons