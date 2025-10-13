Tre personer får ekonomipriset till Nobels minne 2025

Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går till Joel Mokyr, Philippe Aghion och Peter Howitt. Det är överraskande. Jag förväntade mig det inte alls och kan inte hitta orden, säger Philippe Aghion, med på länk vid pressträffen.
Ena delen av priset går till amerikanen Joel Mokyr, ”för att ha identifierat förutsättningarna för ihållande tillväxt genom teknologisk utveckling".
Får priset för teorin om ihållande tillväxt genom kreativ förstörelse
Det andra hälften av priset delas av kanadensaren Peter Howitt och fransmannen Philippe Aghion ”för teorin om ihållande tillväxt genom kreativ förstörelse”.
— Priset handlar om att skapa och förstöra, säger ständige sekreteraren i priskommittén Hans Ellegren.
De får priset för att ha visat på historiens gång där ”nya innovationer sår ett frö till ytterligare framsteg”. Men utvecklingen är inte spikrak, tvärtom har stagnation varit det normala under större delen av mänsklighetens historia, skriver Kungliga vetenskapsakademien.
”Pristagarnas arbete visar att ekonomisk tillväxt inte är något vi kan ta för givet. Vi måste vårda mekanismerna bakom kreativ förstörelse, så att vi inte faller tillbaka i stagnation”, säger Ekonomipriskommitténs ordförande John Hassler i ett pressmeddelande.
Den totala prissumman för priset
Den totala prissumman är på elva miljoner kronor.
USA:s tullkrig är inte bra för den ekonomiska tillväxten i världen, eller för innovationsklimatet, enligt Aghion.
— Öppenhet är det som driver tillväxt, säger Philippe Aghion på frågor från journalister om det tullkrig som präglar världsekonomin för närvarande.
Rättad version: Rättar antalet kvinnliga pristagare i faktarutan.