Tre personer får ekonomipriset till Nobels minne 2025

Det första av Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne delades ut 1969. Sedan dess har det delats ut 52 gånger till sammanlagt 86 pristagare.

Tre av de 86 pristagarna genom åren har varit kvinnor.

Här är de senaste årens pristagare:

2025: Joel Mokyr, Philippe Aghion och Peter Howitt.

2024: James. A. Robinson, Simon Johnson, Daron Acemoglu.

2023: Claudia Goldin.

2022: Philip H. Dybvig, Douglas W. Diamond, Ben S. Bernanke.

2021: David Card, Joshua D. Angrist och Guido W. Imbens.

2020: Paul R. Milgrom, Robert B. Wilson.

2019: Abhijit Banarjee, Esther Duflo, Michael Kremer.

2018: William D. Nordhaus, Paul M. Romer.

2017: Richard H. Thaler.

2016: Oliver Hart, Bengt Holmström.

2015: Angus Deaton.

2014: Jean Tirole.

2013: Eugene F. Fama; Lars Peter Hansen, Robert J Shiller.

2012: Alvin E. Roth, Lloyd S. Shapley.

2011: Thomas J. Sargent, Christopher A. Sims.

Källa: Kungliga vetenskapsakademien