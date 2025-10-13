Nyheter24
Nyheter /Inrikes /WHO

WHO varnar: Antalet resistenta superbakterier ökar kraftigt

Publicerad: 13 okt. 2025, kl. 10:33
Uppdaterad: 13 okt. 2025, kl. 11:18
Antalet antibiotikaresistenta bakterieinfektioner ökar, varnar WHO. Arkivbild. Foto: Samuel Steén/TT/Janice Haney Carr/CDC via AP/TT

Antalet läkemedelsresistenta bakterieinfektioner skjuter i höjden, varnar Världshälsoorganisationen, WHO. Dessa fynd är djupt oroande, säger Yvan J F Hutin på WHO.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämne:

WHO

En av sex bakterieinfektioner som bekräftats i ett laboratorium världen över 2023 visade resistens mot antibiotikabehandlingar, varnar WHO. Det innebär att läkemedlen inte längre är effektiva – och att sår och vanliga infektioner som annars kan behandlas plötsligt riskerar att bli potentiellt dödliga.

— I takt med att antibiotikaresistensen fortsätter att öka får vi slut på behandlingsalternativ och sätter liv i fara, säger Yvan J F Hutin, chef för WHO:s avdelning för antimikrobiell resistens.

Orsakar dödsfall

Antimikrobiellt resistenta superbakterier orsakar direkt över en miljon dödsfall om året enligt WHO, och bidrar till ytterligare nästan fem miljoner dödsfall varje år.

I en studie undersökte WHO resistensprevalensen bland 22 olika sorters antibiotika som används för att behandla infektioner i urinvägarna, mag-tarmkanalen, blodomloppet samt gonorré. Under de fem åren fram till 2023 ökade resistensen mot 40 procent av de studerade läkemedlen, med en genomsnittlig årlig ökning på mellan 5 och 15 procent, visar studien.

