WHO varnar: Antalet resistenta superbakterier ökar kraftigt

Antalet läkemedelsresistenta bakterieinfektioner skjuter i höjden, varnar Världshälsoorganisationen, WHO. Dessa fynd är djupt oroande, säger Yvan J F Hutin på WHO.

En av sex bakterieinfektioner som bekräftats i ett laboratorium världen över 2023 visade resistens mot antibiotikabehandlingar, varnar WHO. Det innebär att läkemedlen inte längre är effektiva – och att sår och vanliga infektioner som annars kan behandlas plötsligt riskerar att bli potentiellt dödliga.

— I takt med att antibiotikaresistensen fortsätter att öka får vi slut på behandlingsalternativ och sätter liv i fara, säger Yvan J F Hutin, chef för WHO:s avdelning för antimikrobiell resistens.

Orsakar dödsfall

Antimikrobiellt resistenta superbakterier orsakar direkt över en miljon dödsfall om året enligt WHO, och bidrar till ytterligare nästan fem miljoner dödsfall varje år.