WHO varnar: Antalet resistenta superbakterier ökar kraftigt

En av sex bakterieinfektioner som bekräftats i ett laboratorium världen över 2023 visade resistens mot antibiotikabehandlingar, varnar WHO. Det innebär att läkemedlen inte längre är effektiva – och att sår och vanliga infektioner som annars kan behandlas plötsligt riskerar att bli potentiellt dödliga.
— I takt med att antibiotikaresistensen fortsätter att öka får vi slut på behandlingsalternativ och sätter liv i fara, säger Yvan J F Hutin, chef för WHO:s avdelning för antimikrobiell resistens.
Orsakar dödsfall
Antimikrobiellt resistenta superbakterier orsakar direkt över en miljon dödsfall om året enligt WHO, och bidrar till ytterligare nästan fem miljoner dödsfall varje år.
I en studie undersökte WHO resistensprevalensen bland 22 olika sorters antibiotika som används för att behandla infektioner i urinvägarna, mag-tarmkanalen, blodomloppet samt gonorré. Under de fem åren fram till 2023 ökade resistensen mot 40 procent av de studerade läkemedlen, med en genomsnittlig årlig ökning på mellan 5 och 15 procent, visar studien.