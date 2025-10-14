Nyheter24
Incitamenten ryker – biljätten drar ner på elbilar

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 12:53
Uppdaterad: 14 okt. 2025, kl. 13:20
GM skruvar ner förväntningarna på elbilar. Foto: Marcus Berggren & Evan Vucci/AP

Amerikanska biljätten General Motors reviderar sin produktion av elbilar och satsar mer på fossilbilar i stället.

Marcus Berggren
Amerikanska biljätten General Motors gör en nedskrivning på 1,6 miljarder dollar, motsvarande 15 miljarder kronor, relaterade till ändrade planer för elbilsproduktionen.

GM räknar med att efterfrågan på elbilar kommer att gå ner till följd av president Donald Trumps beslut, bland annat slopandet av skatterabatten på elbilar.

Därför planerar GM nu att ställa om produktionen mot färre elbilar och mer mot fossildrivna fordon.

Satsar på Europa

I Europa satsar GM stenhårt med elbilar, mer specifikt genom bilmärket Cadillac. Att incitamenten försvinner i USA påverkar emellertid inte efterfrågan i Europa, men det påverkar produktionen.

Den amerikanska biljätten har en tydlig och ambitiös plan vad gäller att etablera sig på den europeiska marknaden.

