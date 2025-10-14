Instagram inför nya begränsningar – användarna som berörs

Innehållet på Instagram kommer att begränsas ytterligare för tonåringar, uppger ägarbolaget Meta.

Det här betyder att användare under 18 år som använder särskilda konton för tonåringar – något som infördes i fjol – inte kommer att få ta del av innehåll som innefattar exempelvis sex, droger eller farliga moment som standard.

Foto: Mickan Mörk/TT

Instagram skärper reglerna för tonåringar

"Detta inkluderar att dölja eller inte rekommendera inlägg med starkt språk, vissa riskfyllda stunts och ytterligare innehåll som kan uppmuntra potentiellt skadligt beteende", enligt Meta som hävdar att de nya begränsningarna går längre än tidigare skyddsåtgärder.

Inställningarna ska inte kunna ändras utan föräldrarnas tillstånd.

Alla under 18 år som registrerar sig på sociala medieplattformen placeras automatiskt i begränsade tonårskonton, såvida inte en vårdnadshavare ger tillstånd att välja bort detta.