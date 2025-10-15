Nyheter24
Nyheter /Ekonomi /USA

Nu kommer självkörande taxibilar till Europa

Publicerad: 15 okt. 2025, kl. 11:20
Uppdaterad: 15 okt. 2025, kl. 14:51
Självkörande taxibilar kommer till London. Foto: Jeff Chiu/AP/TT & Ng Han Guan/AP/TT

Vissa kanske har sett självkörande taxibilar när de varit på resande fot i andra delar av världen, inte minst i USA eller Kina. Men nu ska fenomenet även komma till vår del av världen.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

USA

Waymo, ett av USA-bolagen bakom självkörande taxibilar, planerar att nästa år ge sig in och konkurrera med de klassiska taxibilarna i London. 

De närmaste månaderna ska Alphabet, med dotterbolaget Waymo, genomföra testkörningar i ett begränsat område i den brittiska huvudstaden, meddelar bolaget. 

Tillåts från och med 2026

Den brittiska regeringen har sedan tidigare meddelat att den planerar att tillåta självkörande bilar från och med nästa år.

London skulle därmed bli den andra internationella storstaden utanför USA som Waymo nu planerar att försöka ta sig in på. Sedan tidigare har man genomfört testkörningar i Tokyo.

