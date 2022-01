Spac, NFT och ICO – här är din nya sparekonomi

Fakta: Blockkedjeteknik En blockkedja är som en delad databas utan central styrning. Till skillnad från vanliga databaser lagras informationen i "block" som binds samman av kryptografiska funktioner. När ett nytt informationsblock har lagts till kan det inte raderas – det blir istället en del av en lång kedja som inte kan brytas, bara byggas på.

.

Meme-aktie. En aktiekurs som trissats upp av att mängder av människor på internetforum mobiliserat en köpvåg. Skämtbilder, så kallade memes, delas flitigt på forumen. I början av året var både spelbutikskedjan Gamestop och biografkedjan AMZ blankade av stora hedgefonder. Då samlades horder av människor på forum för att köpa aktier och sänka hedgefonderna.

.

HODL (Hold on for dear life)/Diamanthänder. Att hålla kvar vid en placering vad som än händer. Populära uttryck när rusningen blev som störst i meme-aktier och vissa kryptovalutor.

.

Metaverse. Ett slags parallelluniversum online där man kan delta med en virtuell version av sig själv. Liknar onlinespel som redan finns, men är tänkt att vara en version av verkligheten. I ett metaverse kan man kanske i framtiden ställa ut sin digitala konst, shoppa och ha jobbmöten i 3D.

.

TINA - There is no alternative. Ett uttryck för att det i lågräntemiljön inte finns något annat alternativ än börsen och riskfyllda placeringar för att få avkastning på sitt kapital.

.

VIX-index, eller "skräck-index" som också kallas eftersom det stiger när osäkerheten på börsen ökar. VIX-index är ett volatilitetsindex som speglar kurserna på optioner på Chicago Board Options Exchange (CBOE) som följer amerikanska S&P 500.

.

ETF - Exchange Traded Fund - börshandlade fonder. ETF:er följer värdet på en underliggande tillgång, till exempel en råvara eller ett index på en utländsk börs.

.

Initial Coin Offering (ICO). Kryptovärldens motsvarighet till en börsnotering. Som att gå publikt med ett företag (IPO), men för kryptovalutor.

.

Decentralized Finance (Defi). Finansiella lösningar som sker utan inblandning från tredje part så som myndigheter och centralbanker, med hjälp av blockkedjeteknik. Till exempel betallösningar och långivning.

.

Kryptoplånbok. Ett ställe att förvara sina kryptotillgångar. Många handelsplatser för kryptovalutor har kryptoplånböcker. Det finns både kalla plånböcker (offline) och varma plånböcker (online).

.

Etherium och ether. Etherium är en plattform som bygger på blockkedjeteknik. Inom Etherium-nätverket kan man utfärda smarta kontrakt och bygga egna kryptovalutor och applikationer. På plattformen kan man också handla med kryptovalutan ether, den främsta utmanaren till bitcoin.

.

Cardano. En publik plattform för olika tjänster kopplade till blockkedjeteknik. Plattformen använder sig av "proof of stake", en teknik som inte drar lika mycket el som bitcoin och ether. Den primära kryptovalutan på Cardano kallas "ada".

.

Stablecoin - En kryptovaluta som är kopplad till en vanlig (statlig) valuta. Används för att underlätta handel i kryptovalutor och minska transaktionskostnader.

.

Non Fungible Tokens (NFT:er) - En ej utbytbar del av en blockkedja. På den kan man till exempel lagra information kopplat till ett digitalt konstverk, vilket blir ett slags ägarbevis för det digitala konstverket. Konstverket i sig kan man ofta göra en exakt kopia av – exempelvis genom att högerklicka och och välja "spara på datorn" – men det är bara en som kan äga den unika delen av blockkedjan.

Under året exploderade NFT-fenomenet. Allt från pixliga bilder på valar till gamla tweets har sålts för höga summor. Ett av de dyraste verken såldes på den anrika auktionsfirman Christies i London: "Everydays: The First 5,000 Days" auktionerades ut för 69 miljoner dollar.