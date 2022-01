Flygkaos i USA – snöoväder och smitta

Vid 11-tiden på lördagen hade 2 723 flygningar ställts in i USA, och redan vid halv nio-tiden på söndagen hade 1 742 flygningar ställts in, enligt flygbevakaren Flightaware. Det går att jämföra med det totala antalet inställda flygningar i världen i dag: 2 919 stycken.

Ett snöoväder som dragit in över Chicago har gjort att hundratals flygningar ställts in bara under söndagen.

Utöver det har många flygningar ställts in på grund av hög sjukfrånvaro hos kabinpersonal och piloter som antingen fått covid-19, eller som sitter i karantän efter att ha träffat smittade, vilket bidragit till den kaosartade trafiksituationen.