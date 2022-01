Glassrekord: Åtta liter per svensk i fjol

Totalt åt svenskarna 85 miljoner liter glass under 2021. Hur mycket som åts av hundar framgår inte. Arkivbild. Foto: TT

8,1 liter glass per person. Det är facit för svenskarnas genomsnittliga glasskonsumtion under 2021, enligt analysföretaget Nielsens statistik från dagligvaruhandeln som glasstillverkaren Sia sammanställt. Före pandemin, 2019, åt vi i snitt 7,5 liter glass per person och år.