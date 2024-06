BankID:s skarpa uppmaning till användarna: ”Av yttersta vikt”

Under 2023 hade BankID 8,5 miljoner användare, samtidigt som 7 100 företag var anslutna till tjänsten.

2002 bildades BankID och ett år senare genomfördes den allra första transaktionen med hjälp av tjänsten. Med tiden har det kommit att bli en viktig del av svenskarnas ekonomi för att kunna genomföra vardagliga ärenden som att betala hyran eller handla online.

20 år efter den första transaktionen hade 99,4 procent av Sveriges befolkning, i åldrarna 18-67 år, minst ett BankID installerat på någon enhet.

Bedragare utger sig från att vara banken

Något som i den digitala utvecklingen också kalibrerats är bedrägerierna.

Under förra året ökade telefonbedrägerierna med 36 procent och brottsvinsterna beräknades uppgå till hisnande 700 miljoner kronor.

Ett av bedragarnas tillvägagångssätt är att lura folk att föra över pengar där BankID-signering genomförs. Det kan te sig på så sätt att bedragaren utger sig för representera din bank, för att verka trovärdig, och på så sätt få dig att genomföra överföringar och ta dina pengar.

Så byter du underskrift i BankID-appen

För att vara säker på att du är den som signerar och identifierar i BankID-appen har du en personlig kod. Men det finns även andra sätt att genomföra signeringar och överföringar, då utan den personliga koden. Därtill kan du på nyare telefoner dessutom använda dig av TouchID för att genomföra ärenden i appen.

Genom att aktivera FaceID i BankID-appens inställningar kan du genomföra dina ärenden utan att använda koden. Men det finns då ett förbehåll.

BankID: Det finns både nackdelar och fördelar

I en intervju med Nyheter24 redogör Charlotte Pataky, pressansvarig på BankID, vad som krävs för att du som användare ska kunna byta signering och underskriftssätt och kunna använda dig av det när du genomför ärenden.

– Det är alltid banken, företaget eller myndigheten som bestämmer om det ”kopplar på” FaceID eller TouchID i transaktionen. Användaren däremot gör det själv i BankID-appen, men e-tjänsten bestämmer när det får användas.

Pataky själv känner inte till vilka e-tjänster som accepterar FaceID för underskrifter och signeringar där pengar är involverade. Men å andra sidan vet BankID inte heller vilka privatpersoner som använder FaceID eller TouchID.

Det finns dock, enligt Charlotte Pataky, både för och nackdelar med att använda något annat tillvägagångssätt när du signerar eller skriver under.

– Det är smidigt att identifiera sig och du slipper sitta och visa din kod. Däremot så är det av yttersta vikt att kunden noggrant läser igenom vad de skriver under.

Charlotte Pataky. Foto: Pressbild BankID

BankID: Det måste du tänka på

Hon redogör då för vad du som användare av appen bör vara noggrann med, oavsett om du bytt signering och underskrift eller inte.



– Det står alltid i BankID-appen "Jag identifierar mig hos: XXX", sedan bestämmer e-tjänsten, det vill säga banken, företaget eller myndigheten vad de skriver under. Vi rekommenderar att det tydligt står vad kunden ska göra, säger hon och tillägger:

– I den blå rutan är det alltid företag, bank, myndighet som skriver vad som skrivs under. Det är av yttersta vikt att e-tjänsten skriver tydligt vad kunden ska signera eller skriva under. Det är bara kunden och företag, banken och myndigheter som vet vad som skrivs under, däremot så vet BankID att en transaktion har skett mellan XX och företag, bank eller myndighet, säger Charlotte Pataky till Nyheter24.

I BankID-appen finns "inställningar". Foto: Nyheter24