Nu kan fler få upp till 50 000 i skatteavdrag – det här krävs

I Sverige är det upp till Skatteverket att bland annat ansvara för att regler och lagar när det gäller samhället och medborgarnas ekonomi efterlevs.

De ansvarar dessutom för att säkerställa finansiering av offentlig sektor och att samhället är välfungerande.

Skatteverket backar

Som en följd av myndighetens ansvarsområden har man nu valt att backa i frågan om skatteavdrag för grön energi.

Efter ett två avgöranden i Skatterättsnämnden, vars uppgift är att lösa oklara rättsfrågor, har Skatteverket nu backat i frågan om att få göra avdrag för batterier som inte bara används för lagring av egenproducerad el.

Framöver kommer du istället kunna använda grön lagrad el i batterier till andra funktioner, såsom att koppla in laddstolpe eller andra stödtjänster.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Skatteavdrag på upp till 50 000

Tidigare var det alltså inte möjligt att göra avdrag för batterier som gjorde mer än att endast lagra egenproducerad el.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år.

Om och hur mycket just du har rätt att ta del av beror dels på hur mycket skatt du betalat in under året men även vilka andra avdrag du eventuellt gjort. Orsaken till det är att en skattereduktion innebär att den slutliga skatten minskar med det belopp du blivit beviljad. Överstiger andra avdrag eller beroende på dina skatteinbetalningars storlek kan detta alltså justeras.

För att ansöka om skattereduktion krävs det att du själv fyller i underlaget i din inkomstdeklaration. Och du som sedan tidigare köpt batterier och fått avslag för det gröna avdraget får begära omprövning.

