Du kan få 4 350 kronor i månaden – det krävs

Du kan få bidrag för detta 2025

Försäkringskassan: Då har du rätt till bidrag

Är du en av de som ingår i totalförsvaret, går en militär grundutbildning eller officersutbildning så kan du komma att ha med Försäkringskassan att göra. Anledningen är att du kan ha rätt till ett familjebidrag för att underlätta för dig och anhöriga under utbildningen eller tjänstgöringen.

”Du kan få familjepenning under militär grundutbildning eller officersutbildning om du har barn under 18 år, som bor hemma hos dig, eller som du är underhållsskyldig för. Familjepenningen är högst 2 175 kronor per månad och barn”, skriver myndigheten på sin hemsida.