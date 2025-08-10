Viktig information för pensionärer – de förlorar 3 000 kronor

Första tiden som pensionär är ofta ekonomiskt stabil, men vad många inte vet är att en enkel miss kan leda till en otrevlig överraskning.

Att gå i pension innebär ofta en efterlängtad frihet, men också nya ekonomiska villkor. Många räknar med att inkomsten blir lägre, men vad händer om den minskar mer än vad du tänkt dig?

Många svenskar lever tryggt på sin pension de första åren, men långt ifrån alla är medvetna om att ett till synes enkelt val vid pensionsstarten kan slå hårt, flera år senare.

När det väl händer – är det ofta för sent att göra något åt det. Här är misstaget som kan kosta dig upp till 3 000 kronor i månaden och hur du undviker det.

Då förlorar du 3 000 kronor

När det är dags att ta ut pensionen ställs många inför ett enkelt beslut: under hur lång tid vill du ha ut din tjänstepension? Vanligt är att välja fem eller tio år – för att få mer pengar direkt.

Problemet? När de åren har passerat, är pengarna helt enkelt slut. Och det är då smällen kommer.

Enligt pensionsbolaget Alecta är det inte helt ovanligt att inkomsten för en genomsnittlig pensionär sjunger med omkring 3 000 kronor i månaden när tjänstepensionen upphör att betalas ut.

För många innebär det ett oväntat tapp som kan vara svårt att hantera – särskilt om andra inkomster redan är små, enligt Alecta.

Tjänstepensionen större än du tror

Många underskattar hur stor del av pensionen som faktiskt kommer från tjänstepensionen. För många kan den utgöra nästan hälften av den totala pensionen. Om hela det beloppet försvinner efter bara några år, blir skillnaden påtaglig – både i din plånbok och i ditt liv.

Vem är mest utsatt? Jo, de som har gått i pension tidigt eller valt en kortare utbetalningstid för att kunna "unna sig lite extra" i början. Det kan kännas lockande i stunden, men konsekvenserna kan bli oväntade längre fram.

Goda nyheter är att från och med 2025 öppnas möjligheten att förlänga utbetalningstiden i flera pensionsavtal, även efter man börjat ta ut sin tjänstepension. Det innebär att man kan ångra sig, bara om ens pensionsbolag tillåter.

Faktum är att planera sin pension handlar inte bara om att veta när man ska ta ut den – utan hur länge.

Väljer man en livsvarig utbetalning, eller en lägre period, sprids pengarna ut jämnare över tiden, vilket kanske ger mindre i början – men mer trygghet längre fram, rapporterar Dagens PS.

Så undviker du ett ekonomiskt bakslag