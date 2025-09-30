Öka chansen att få bidraget – misstagen många svenskar gör

Undvik misstagen som gör att du nekas bidraget, och det frivilliga lånet, som utgör omställningsstudiestödet.

Den 30 september var sista dagen att ansöka omställningsstudiestöd hos CSN för höstterminen. Sedan går det undan, redan dagen efter – den 1 oktober, öppnar ansökan igen för de som planerar att studera under våren.

Enligt CSN hade det, den 29 september, inkommit 28 000 ansökningar från totalt 24 200 personer.

Vad är omställningsstudiestödet? Ett statligt stöd för dig som befinner dig mitt i arbetslivet och som vill utbilda dig. Du kan få max 80 procent tidigare lön.

Foto: Jessica Gow/TT

Larmet: Många som ansöker får avslag – det är ofta orsaken

Men enligt Omställningsfonden, en stiftelse som stöttar både privatpersoner, arbetsgivare och fackrepresentanter bland annat i de fall man vill studera mitt i arbetslivet, larmar nu om att många sökande till stödet får avslag. Inte sällan rör det som om misstag som kan undvikas.

Karriär- och studierådgivaren Veigo Laurits arbetar på Omställningsfonden. I ett mejl till Nyheter24 redogör han för vad orsaken till att så många svenskar får avslag när de söker bidraget eller det valfria lånet:

”De vanligaste skälen till avslag är att de formella villkoren inte uppfylls. Nästan hälften av alla avslag beror på att utbildningen man sökt är för lång eller för kort i förhållande till reglerna”, skriver han och redogör sedan följande:

”Om man är under 40 år får utbildningen inte vara längre än 80 veckor på heltid, men många har ändå sökt utbildningar som är längre än två år – vilket inte är tillåtet. Andra vanliga skäl är att arbetsvillkoren inte uppfylls”.

Endast ett fåtal ansökningar avslås för att utbildningen inte anses stärka individens ställning på arbetsmarknaden.

Karriär- och studierådgivaren Veigo Laurits. Foto: Privat

Sex åtgärder för att öka chansen att få ansökan godkänd

När allt fler får avslag bör man kunna agera för att öka chanserna till att bli beviljad. Men hur gör man för att öka chansen att få omställningsstudiestödet?

Veigo Laruits tipsar om sex konkreta åtgärder du bör ta till:

1. Ansök i tid

”Nästa ansökningsomgång öppnar den 1 oktober 20.00, och redan från 19.30 kan man logga in i det digitala väntrummet på csn.se”.

2. Välj utbildning som stärker din position på arbetsmarknaden

3. Var noggrann med detaljerna

”Rätt uppgifter om arbetsgivare, lön, studielängd och studietakt ska vara korrekt”, redogör Laurits för.

4. Ta hjälp av en omställningsorganisation

5. Kontrollera i förväg om du uppfyller grundkraven

”På CSN:s hemsida finns ett enkelt test där man kan se om man är behörig”.