Konstiga sporter du inte visste fanns

LudoSport

Är du ett Star wars-fan? Då kan denna sporten vara något för dig. LudoSport ljussvärdsfäktning är en sport där deltagare duellerar med ljussvärd, som består av ett metallskaft och ett lysande blad av plast. Enligt LudoSports officiella hemsida grundades sporten i Milano, Italien, år 2006 och har sedan dess spridit sig till flera länder i Europa och Amerika, däribland Sverige.

LudoSports världmästerskap väntas hållas i Paris i december.

Schack boxning

Folk säger att schack är den ultimata intellektuella sporten. Men om du vill följa det gamla romerska rådet och odla ett "friskt sinne i en frisk kropp" kan schackboxning vara precis vad du behöver!

Schackboxning är en sport som, precis som namnet antyder, kombinerar schack och boxning. Spelarna turas om att spela snabbschack och boxas i ronder tills en av dem vinner i antingen disciplinen eller när motståndaren ger upp.

Varje match inleds med en fyra minuter lång rond snabbschack, följt av tre minuters boxning. Totalt kan de tävlande gå upp till 11 ronder, där vinsten kan nås genom antingen schackmatt eller knockout.

Kärringkånk

Letar du efter något att göra med din partner? Kärringkånk, även känt som kärringbärning, är en löpsport där manliga deltagare tävlar genom att springa medan de bär en kvinnlig lagkamrat. Sporten har sitt ursprung i Sonkajärvi, Finland, där värlsmästerskapet hålls varjer år.

Priset för vinsten utgörs sedan av kvinnans vikt i öl.

Extrem strykning

Extrem strykning eller extreme ironing (EI) på engelska är en extremsport där människor tar med sig strykbrädor till avlägsna platser och stryker klädesplagg. Enligt Extreme Ironing Bureau är Extreme ironing "den senaste farosporten som kombinerar spänningen i en extrem utomhusaktivitet med tillfredsställelsen av en välpressad skjorta."

Exempel på platser där extremstrykning har utövats inkluderar bergstoppar, klippväggar, under vatten och is, i skidbackar under åkning, på motorvägar och i luften under fallskärmshopp. En fascinerande variation av sporten är bungee ironing, där deltagarna försöker stryka kläder medan de gör ett bungyjump.

Matthew Battley är en av de som utövar den minst sagt ovanliga sporten. I en intervju med Melmagazine berättar han om när han besteg Mount Ruapehu — en aktiv vulkan på Nya Zeelands nordö, där vindar på upp till 130 kilometer i timmen piskar över toppen — för att stryka en skjorta.

– Tyvärr gör strykjärnet inte ett särskilt bra jobb med att stryka kläder i vildmarken, men det är ändå ett ganska meningslöst projekt eftersom man oftast lägger tillbaka plagget i en väska direkt efter strykningen, sa han då.

Mugglar quidditch

Är du en av många som drömt om att få ett brev från Hogwarts? Det här kan vara en sport som tar dig ett steg närmare drömmen. Mugglar Quidditch, officiellt känt som quadball, är en lagsport som skapades enligt deras officiella hemsida år 2005 på Middlebury College i Vermont, USA.

Sporten är inspirerad av det fiktiva spelet i Harry Potter-böckerna, skrivna av J.K Rowling. Men till skillnad från böckernas magiska element som flygande kvastar, spelas denna variant i verkligheten. Två lag med sju spelare, som låtsas rida på kvastar, tävlar på en rektangulär plan med målet att få en boll genom motståndarnas ringar, samtidigt som de försvarar sina egna.

Spelets regler styrs av International Quadball Association (IQA) och världsmästerskapen hålls varje augusti i Howard County, USA.

Snapsvisor

Kanske trodde du att du börjat läsa en helt annan artikel, men vi pratar fortfarande om sport. Svenska mästerskapet i nyskrivna snapsvisor är en årlig tävling som har anordnats av Spritmuseum (tidigare Vin & Sprithistoriska museet) sedan 1995, med syftet att främja skapandet och framförandet av nya snapsvisor.

Juryn framför tävlingsbidragen, som är anonyma för att dölja författarens identitet. Därefter väljs fem bidrag ut som går vidare till VM den 16 november.

Patrick Mårtensson var en av åtta tävlande under SM i september. I en intervju med Mitti berättar han om förväntningarna han hade innan mästerskapet:

– Jag har ingen aning om hur det kommer gå för mig, jag kan bara hoppas att juryn har samma "sense of humor" som jag. Om man skrattar gott åt det själv, då är man på rätt spår.

