Kunderna rasar efter Ica butikens misstag: “Grishud”

I dagarna upptäckte en kund att saffransbullarna som var bakade i en Ica Maxi-butik innehöll grishud, enligt innehållsförteckningen.

Kunden kände sig lite äcklad och fundersam kring huruvida det var en vanlig ingrediens att ha i bullarna och delade därför en bild på innehållsförteckningen i en stor bakgrupp på Facebook.

Inlägget fick snabbt flera reaktioner och har delats ett 20-tal gånger. Många kunder var chockade över innehållsförteckningen och det faktum att bullarna skulle innehålla “grishud” och kommenterade det hela.

"Som vissa skriver så förstår jag om det hade stått gelatin(svin)(nöt) eller så som det brukar stå på allt annat. Men just grishud lät äckligt i bullar dessutom."

“Vi äter nog vidrigare saker än så som vi inte vet om”.

“Ännu en orsak att baka själv.. Fattar ej varför man köper kaffebröd”.

“Nej tack, jag bakar egna bullar”.

“Det är väl det som ger knorr på smaken”.

Ica om innehållsförteckningen: "En liten bugg"

När Nyheter24 kommer i kontakt med Jens Olander, kassachef i den utpekade Ica Maxi-butiken svarar han att något måste ha blivit fel.

– Att något så korrekt kan bli så fel. När vi läser in och omvandlar våra ingredienser till fallande ordning har det smugit sig in en liten bugg, så istället för att det ska stå: “gelatin (gris)” så har texten “grishud” smugit sig in, förklarar han och fortsätter:

– Vilket i och för sig inte är fel. Gelatin utvinns ju av detta, men det är ju bara proteinet från grishuden som blir gelatin. Bra att våra kunder är uppmärksamma på vår märkning av våra varor. Nu har vi korrigerat felet och texten är ändrad till gelatin (gris).

Inte första gången en Ica-butik gör fel

Det är inte första gången det blir en miss på ett av Icas-bagerier.

Nyheter24 har tidigare skrivit om Ica Maxi-butiken som hade glömt att skriva att deras tårtor innehöll både vetemjöl, socker, ägg, vetestärkelse, bakpulver och skummjölkspulver.

Kunderna: "Olyckligt"

Kunderna rasade på butikens Facebooksida där de försökte be om ursäkt för sitt misstag. Många menade att butiken lät nonchalant i sin ursäkt och att misstaget var riktigt stort.

"Oops! Det hat blivit lite fel" klingar dessvärre dåligt i mina öron och låter som att man egentligen inte tar misstaget på allvar. En som är allergisk kan ju få en otroligt allvarlig reaktion.", skrev en person och flera fyllde i.

"Om man glömmer någon ingrediens är såklart inte bra heller, men olyckligt. Fel kan hända och fel blir det. Men hur kan man glömma allt det där? Är ju typ 90% av vad en tårta innehåller. Hur såg det ut innan? En helt blank etikett med ett pris på?"

"Oj, ägg är verkligen en farlig allergen att missa".

Ica Maxi-butiken ändrade sedan sitt Facebookinlägg och bad om ursäkt ytterligare en gång och sa att det inte kommer hända igen.

