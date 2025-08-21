Nyheter24
Nyheter /Inrikes

Man hittad död – polisen misstänker mord

Publicerad: 21 aug. 2025, kl. 15:42
Uppdaterad: 21 aug. 2025, kl. 15:44
Genrebild. Foto: Christine Olsson/TT

En man har påträffats död i en lägenhet i Stockholm.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Polisen utreder ett misstänkt mord. En person är gripen. 

– En annan person som anträffas i samband med det här har vi gripit och vi har inlett en förundersökning om mord, säger polisens presstalesperson Daniel Wikdahl till Aftonbladet

