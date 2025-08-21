Man hittad död – polisen misstänker mord

Polisen utreder ett misstänkt mord. En person är gripen.
– En annan person som anträffas i samband med det här har vi gripit och vi har inlett en förundersökning om mord, säger polisens presstalesperson Daniel Wikdahl till Aftonbladet.
En man har påträffats död i en lägenhet i Stockholm.
