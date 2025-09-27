Man till sjukhus efter fall från klippa

En man har förts till sjukhus sedan han fallit ned från en klippavsats i Klövbergets naturreservat i Tyresö.

— Mannen påträffades medvetslös. Vi har varit där och bistått sjukvården genom att transportera mannen på bår ut från skogen till en ambulans som förde honom till sjukhus, säger Patrick Johansson, vakthavande befäl vid räddningstjänsten.

Det är oklart hur illa skadad mannen är.

Oklara omständigheter

Enligt räddningstjänsten uppskattas mannen ha fallit runt tio meter. Det är oklart hur olyckan har gått till.