Man till sjukhus efter fall från klippa

— Mannen påträffades medvetslös. Vi har varit där och bistått sjukvården genom att transportera mannen på bår ut från skogen till en ambulans som förde honom till sjukhus, säger Patrick Johansson, vakthavande befäl vid räddningstjänsten.
Det är oklart hur illa skadad mannen är.
Oklara omständigheter
Enligt räddningstjänsten uppskattas mannen ha fallit runt tio meter. Det är oklart hur olyckan har gått till.
— Det är ett naturvårdsområde och finns mycket stigar så det är mycket möjligt att han varit ute och vandrat och sedan fallit, säger Johansson.