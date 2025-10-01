I ett frontalkrocktest lossnade stolen, som säljs på Amazon under namnet Reecle 360, helt och gjorde att både den och krocktestdockan for runt i bilen.
— Det här är en farlig stol som vi vill varna föräldrar från att köpa, säger Ronny Karlsson, testchef på Råd & Rön.
Klarade inte att skydda barnet i krocktester
Stolen är godkänd enligt standarden UN R129, men klarade när den var bakåtvänd ändå inte att skydda barnet i krocktestet.
— Vid en riktig krock skulle detta kunna resultera i allvarliga skador på barnet, säger han.
Tidningen har delat testresultatet med tillverkaren Reecle, som dock inte återkommit.