En av de mest sålda bilbarnstolarna på nätet kan lossna och resultera i allvarliga skador, enligt ett test som Råd & Rön gjort.

I ett frontalkrocktest lossnade stolen, som säljs på Amazon under namnet Reecle 360, helt och gjorde att både den och krocktestdockan for runt i bilen.

— Det här är en farlig stol som vi vill varna föräldrar från att köpa, säger Ronny Karlsson, testchef på Råd & Rön.

Klarade inte att skydda barnet i krocktester

Stolen är godkänd enligt standarden UN R129, men klarade när den var bakåtvänd ändå inte att skydda barnet i krocktestet.

— Vid en riktig krock skulle detta kunna resultera i allvarliga skador på barnet, säger han.