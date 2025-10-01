Nyheter24
Varning för livsfarlig bilbarnstol – delar kan lossna

Publicerad: 1 okt. 2025, kl. 08:12
Uppdaterad: 1 okt. 2025, kl. 08:27
Vid frontalkrocken lossnar bilbarnstolen Reecle 360 och testdockan far runt i bilen. Foto: Pressbild/TT

En av de mest sålda bilbarnstolarna på nätet kan lossna och resultera i allvarliga skador, enligt ett test som Råd & Rön gjort.

I ett frontalkrocktest lossnade stolen, som säljs på Amazon under namnet Reecle 360, helt och gjorde att både den och krocktestdockan for runt i bilen.

— Det här är en farlig stol som vi vill varna föräldrar från att köpa, säger Ronny Karlsson, testchef på Råd & Rön.

Klarade inte att skydda barnet i krocktester

Stolen är godkänd enligt standarden UN R129, men klarade när den var bakåtvänd ändå inte att skydda barnet i krocktestet.

— Vid en riktig krock skulle detta kunna resultera i allvarliga skador på barnet, säger han.

Tidningen har delat testresultatet med tillverkaren Reecle, som dock inte återkommit.

