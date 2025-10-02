Vinnaren av årets kock: "Känns helt overkligt"

Finalen i årets kock 2025 har avgjorts och Ida Bauhn kan nu titulera sig svensk mästare i professionell matlagning.

Tävlingsmomenten i finalen bestod i att skapa två olika snacks – ett med löjrom/siklöja och ett med valfri råvara – samt en kall förrätt med råvaror från nordiska vatten. Därefter skulle finalisterna tillaga en varm huvudrätt med anka och en osträtt i söt eller salt tappning.

Det övergripande temat för årets tävling var menyuppbyggnad. Utöver smak och metod bedömdes hur väl rätterna fungerade tillsammans som en fullständig meny.

"Tänka snabbt, planera och leverera"

”Uppgiften att komponera en fullständig meny utmanade finalisterna att visa bredd och precision men också förmågan att tänka snabbt, planera och leverera under stor press”, säger Viktor Westerlind, tävlingsledare för årets kock, i ett pressmeddelande.

Favorittippade Ida Bauhn, 33, köksmästare på Stockholmskrogen Nour som har en stjärna i Michelinguiden, lyckades bäst med sina rätter och stod som slutlig segrare.

”Jag har sett andra vinna under åren men trodde själv aldrig att jag skulle få stå här, det känns helt overkligt. Samtidigt är jag så otroligt glad och tacksam”, säger Ida Bauhn i pressmeddelandet.

På andra respektive tredje plats kom Jesper Wallqvist och Luqaz Ottosson.