13-åring misstänkt för skottlossningen i Gävle - sköt sex personer

En 13-åring misstänks för nattens skjutning i Gävle, där fyra av de sex skadade fortfarande är på sjukhus, meddelar polisen under en presskonferens.

Polisen håller i en presskonferens efter nattens skjutning i Gävle, där en 13-åring misstänks ha varit inblandad, enligt uppgifter från Aftonbladet. Den unge personen är nu överlämnad till socialtjänsten.

Av de sex skjutna, är fyra personer fortfarande kvar på sjukhus. Bland de skjutna finns både kvinnor, män och barn.

Misstänker inte terrorbrott

Polisen meddelar att de utesluter terrorbrott och säger att det inte finns någon fara för allmänheten.