13-åring misstänkt för skottlossningen i Gävle - sköt sex personer

Polisen håller i en presskonferens efter nattens skjutning i Gävle, där en 13-åring misstänks ha varit inblandad, enligt uppgifter från Aftonbladet. Den unge personen är nu överlämnad till socialtjänsten.
Av de sex skjutna, är fyra personer fortfarande kvar på sjukhus. Bland de skjutna finns både kvinnor, män och barn.
Misstänker inte terrorbrott
Polisen meddelar att de utesluter terrorbrott och säger att det inte finns någon fara för allmänheten.
Hur många skott som avlossades på platsen eller om polisen misstänker att händelsen är gängrelaterad, vill de inte kommentera.