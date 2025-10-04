Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Skjutning

13-åring misstänkt för skottlossningen i Gävle - sköt sex personer

Publicerad: 4 okt. 2025, kl. 14:41
Uppdaterad: 4 okt. 2025, kl. 15:11
Pressträff
Polisen i Gävle håller pressträff med anledning av nattens skottlossning då sex personer skadades. Foto: Jonas Ekströmer / TT

En 13-åring misstänks för nattens skjutning i Gävle, där fyra av de sex skadade fortfarande är på sjukhus, meddelar polisen under en presskonferens.

Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Ämnen:

Skjutning, Gävleborgs län

Polisen håller i en presskonferens efter nattens skjutning i Gävle, där en 13-åring misstänks ha varit inblandad, enligt uppgifter från Aftonbladet. Den unge personen är nu överlämnad till socialtjänsten.

Av de sex skjutna, är fyra personer fortfarande kvar på sjukhus. Bland de skjutna finns både kvinnor, män och barn.

Misstänker inte terrorbrott

Polisen meddelar att de utesluter terrorbrott och säger att det inte finns någon fara för allmänheten. 

Hur många skott som avlossades på platsen eller om polisen misstänker att händelsen är gängrelaterad, vill de inte kommentera. 

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:30
Nyheter
/ Inrikes

Turister tog foto på rådjur – måste böta 10 000 kronor

Idag
14:41
Nyheter
/ Inrikes

13-åring misstänkt för skottlossningen i Gävle - sköt sex personer

Idag
14:06
Nyheter
/ Inrikes

Efterlängtade varan skapar kaos på Ica: "Kunderna tacklas"

Idag
12:29
Nyheter
/ Motor

Nu får du köra med vinterdäck – dessa lagar måste du följa

Idag
11:42
Nyheter
/ Inrikes

Skottlossningen i Gävle: Hampus hjälpte skadade på plats

Idag
10:38
Nyheter
/ Inrikes

Polisen vädjar om tips efter skjutning i Linköping

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons