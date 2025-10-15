Skoltaxi i krock – tre barn inblandade i olyckan

Två personer har skadats i en krock mellan en skoltaxi och en personbil i Umeå. Tre barn ska vara inblandade i olyckan.

Larmet till SOS kom in klockan 08.03 på onsdagsmorgonen.

Trafikolyckan inträffade på Vännäsvägen vid Kronoparken i Umeå och räddningstjänst och två ambulanser kallades till platsen, där det ska ha varit halt.

Två personer förda till sjukhus

Två personer fördes senare till sjukhus med ambulans. Enligt Lars-Åke Löfqvist, avdelningschef på ambulansen, var två vuxna och tre barn inblandade.

— Två bedöms ha fått allvarliga skador i olyckan och tre är lindrigt skadade, säger han till Västerbottens-Kuriren.

