Nyheter24
Nyheter /Inrikes

Skoltaxi i krock – tre barn inblandade i olyckan

Publicerad: 15 okt. 2025, kl. 09:59
Uppdaterad: 15 okt. 2025, kl. 10:41
En skoltaxi i Umeå var inblandad i en olycka. Genrebilder. Foto: Anders Wiklund/TT/Janerik Henriksson/TT

Två personer har skadats i en krock mellan en skoltaxi och en personbil i Umeå. Tre barn ska vara inblandade i olyckan.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Larmet till SOS kom in klockan 08.03 på onsdagsmorgonen. 

Trafikolyckan inträffade på Vännäsvägen vid Kronoparken i Umeå och räddningstjänst och två ambulanser kallades till platsen, där det ska ha varit halt.

Två personer förda till sjukhus

Två personer fördes senare till sjukhus med ambulans. Enligt Lars-Åke Löfqvist, avdelningschef på ambulansen, var två vuxna och tre barn inblandade.

— Två bedöms ha fått allvarliga skador i olyckan och tre är lindrigt skadade, säger han till Västerbottens-Kuriren.

Foto: Anders Wiklund/TT

