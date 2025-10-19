Nyheter24
Vanligt fel på anställningsintervjun – så undviker du det

Publicerad: 19 okt. 2025, kl. 20:04
Anställningsintervju och person i headset
Tips på frågor att ställa under din nästa anställningsintervju. Foto: Anders Wiklund/TT & Tim Aro/TT

Att gå på intervju handlar inte bara om att svara på frågor, utan också om att ställa dem. Många glömmer detta. Här får du tips på frågor att ställa under din nästa anställningsintervju.

Linnéa Svensk,
Reporter

Ämnen:

Arbetsmarknad, Intervju

Att ställa egna frågor under en anställningsintervju är ett sätt att visa engagemang, det är något som signalerar intresse och nyfikenhet.

Innan du går på anställningsintervju är det därför värt att fundera över vad du behöver veta för att känna att jobbet är rätt för dig. 

Frågor att ställa under en anställningsintervju 

Tidningen Kollega listar sju tips på saker att fråga under en anställningsintervju. Här är de:

1. Har företaget kollektivavtal? 

Att veta om det finns kollektivavtal är viktigt, eftersom det reglerar förmåner som sjuklön, övertidsersättning och tjänstepension. Om arbetsgivaren säger att de tillämpar det på något annat sätt bör du be om att få läsa det skriftligt för att förstå innebörden. 

2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

Genom att fråga om en typisk arbetsdag får du en uppfattning om vilka arbetsuppgifter du kommer att ha. Det hjälper dig att avgöra om rollen matchar dina förväntningar.

3. Kontorsjobb eller möjlighet till distansarbete?

Det kan vara bra att veta om arbetsgivaren har en policy för var man förväntas arbeta. Vissa kräver närvaro på kontoret medan andra erbjuder flexibilitet med möjlighet till distansarbete. 

4. Vad kan jag som nyanställd bidra med? 

Denna fråga visar att du är intresserad av att veta hur du kan bidra till teamet och företaget. 

5. Är arbetstiden flexibel? 

Att förstå om arbetstiden är fastställd eller flexibel är viktigt för att kunna planera privatliv med arbetslivet. 

6. Finns det möjlighet till utveckling inom tjänsten? 

Om du planerar att stanna länge i rollen är det bra att veta om det finns möjlighet att växa och utvecklas inom företaget. Frågor om utbildningar eller andra sätt att avancera inom företaget kan då vara viktiga. 

7. Hur skulle du beskriva företagets kultur? 

Att förstå företagets kultur hjälper dig att avgöra om det är en miljö där du trivs. Frågor om värderingar, arbetsklimat, samarbete eller annat som är viktigt för dig är då av stor relevans. 

Genom att ställa dessa frågor visar du att du är engagerad och seriös i ditt jobbsökande. 

Arbetsmarknadsläget idag 

Arbetsmarknaden rör sig ständigt. Enligt Arbetsförmedlingen var 6,9 procent, motsvarande 363 658 personer, inskrivna som arbetslösa i september 2025. För ungdomar mellan 18 och 24 var andelen 8,1 procent, eller 43 544 personer.

Siffrorna visar hur konkurrensen om jobb fortfarande är påtaglig. Genom att vara väl förberedd inför intervjun och ställa frågor som hjälper dig att förstå rollen och företaget bättre, ökar du chansen att hitta ett arbete som passar för dig.

Kommentarer

Senaste nytt
