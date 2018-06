Här är alla farorna på din badplats – det här måste du tänka på

Sönderslagna glasflaskor, hala bryggor, järnrör och vassa pålar under vattnet vid bryggorna. Det är några av riskerna på svenska badplatser.

I år har redan flera olyckor vid badplatser skett. Bland annat vid Kumlabadet, Tyresö har skadat sig på järnrör i vattnet vid en brygga. Barnen som skadades av järnrören fick söka vård vid sjukhus, skrev Aftonbladet.



2017 hittades 30 centimeter spetsiga pålar under vattnet vid badplatsen Skavlöten i Täby. Några föräldrar fick upp två av de tre pålarna och polisen tillkallades.



För nästan exakt fem år sedan gjordes ett större fynd vid Karlsbybadet i Motala, då ett 30-tal sylvassa träpålar hittades nedanför badbryggan.

Jönköpingspolisen arbetade under 2010 med ett fall där man hittat armeringsjärn nedkörda 30 centimeter under ytan i en badsjö i Mullsjö. Ingen skadades allvarligt när de badade.

– Det är vår fulla övertygelse att någon har placerat dem där. De var inte där innan, sa Ulrika Gustafsson, förundersökningsledare på Jönköpingspolisen till Svenska Dagbladet.

I år har 44 personer omkommit i drunkningsolyckor. Bildkälla: Unsplash

Men den vanligaste olyckan som sker på badplatser är faktiskt drunkningsolyckor.



I maj omkom 21 personer i drunkningsolyckor i hela landet. Det är det högsta antalet drunkningsolyckor som inträffat sedan 2003, enligt Svenska Livräddningssällskapets sammanställning.

Totalt har 44 personer omkommit i drunkningsolyckor under 2018, jämfört med 37 personer under de fem första månaderna under 2017.

Att ha koll på badvett kan minska olyckor vid badplatser. Bildkälla: Unsplash

För att minska faran på en badplats kan man tänka på att kunna badvett.



1. Bada alltid tillsammans med någon.

2. Simma längs kanten.

3. Hoppa eller dyk inte på okänt vatten.

4. Knuffa aldrig i någon i vattnet eller håll fast någon.

5. Simma inte under bryggor och hoppställningar.

6. Spring inte på bassängkanter eller bryggor – du kan halka.

7. Ropa bara på hjälp om du är i nöd.

8. Lek inte med livräddningsmaterial.

9. Om en olycka sker, ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen".

10. Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du tänker komma tillbaka.

