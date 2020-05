Staten drog in 256 miljoner kronor i trängselskatt från bilister i Göteborg och Stockholm under mars månad. Det är uppemot 24 miljoner kronor mer än vad man drog in under samma månad i fjol.

Samtidigt har Folkhälsomyndigheten uppmanat folk om att inte åka kollektivt för att minska spridningen av coronaviruset.

Vilket har inneburit att många nu kräver ett temporärt stopp för trängselskatten i städerna, skriver Expressen.

Transportstyrelsen meddelar att det har skett en kraftig uppgång i inkomsterna från trängselskatterna, främst i Stockholm, trots att många nu jobbar hemifrån.

Det efter introducerandet av den så kallade "högsäsongsavgiften" i huvudstaden som började tas ut den 1 mars i år. Något som blivit en skattemässig succé, skriver Expressen.

KRAVEN HÖJS PÅ PAUSAD TRÄNGSELSKATT

Trots att många arbetar hemifrån ökar inkomsterna från trängselskatterna. (Lars Pehrson/TT)

Den innebär att avgiften höjs under vissa tider med mellan fem och tio kronor, samt att maxbeloppet per dag stigit från 105 till 135 kronor.

Trots den minskade trafiken har inkomsterna från trängselskatterna i Stockholm gått upp från 148,3 miljoner kronor i mars i fjol till 177,2 miljoner kronor för motsvarande månad i år.

Nu höjs därför kraven på en pausad trängselskatt. Kritiker menar att sjukvårdspersonal inte ska "straffas" för att de tar bilen för att minska risken att bli smittade.

En sådan kritiker är Niklas Wykman (M), andre vice ordförande i riksdagens skatteutskott. Han riktade in sig på regeringen i ett utspel vid en pressträff i april.

– Vi uppmanar regeringen och samarbetspartierna att pausa trängselskatten så länge de här rekommendationerna gäller. Det är rimligt att man pausar skatten fram till sommaren.



REGERINGEN "HAR INGEN LUST" ATT PAUSA SKATTEN

Regeringen har varit tystlåten när det kommer till möjligheten att pausa skatten. (Jessica Gow/TT)

Hittills har dock regeringen varit tystlåtna om möjligheten till någon sådan åtgärd.

Enligt Expressen ska det bero på att man "inte har någon lust" att göra det, eftersom det kommer ställas krav på regeringen att täcka upp för de följande skatteförlusterna.

Skatteintäkterna är tänkta att finansiera olika infrastrukturprojekt i Göteborg och Stockholm.

Både Moderaterna och, kanske något mer överraskande, även Miljöpartiet står bakom förslaget på en pausad trängselskatt.

Vid en pressträff den 8 april ställde trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) liknande krav som M tidigare gjort.

SKATTEN KAN PAUSAS UTAN REGERINGENS SAMTYCKE

Trafikborggarrådet Daniel Helldén (MP) vill se en pausad trängselskatt. (Bildkälla: Malin Hoelstad/TT)

– Jag uppmanar regeringen att se till att vi pausar trängselskatten under coronakrisen för att underlätta för stockholmare som behöver ta sig fram i stan.

Han har nu sammanställt en begäran till regeringskansliet om att pausa trängselskatterna i Stockholm.

Skulle regeringen välja att inte agera, kan riksdagens finansutskott stoppa trängselskatten ändå, så länge det finns en majoritet som är för förslaget.

