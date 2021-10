Efter pandemin – därför bör du bry dig om "Hemlösa katters vecka"

Idag uppskattar man att det finns över 100 000 hemlösa katter i Sverige – och värre blev det under pandemin.

För femte året i rad året arrangeras därför "Hemlösa katters vecka" av kattmatsproducenten Mjau. Veckans syfte är att belysa de hemlösa missarna och samtidigt samla in mat till de katthem som arbetar ideellt för att rädda dem från hunger och kyla.



Många hjälps nu åt för att rädda landets hemlösa missar. Bildkälla: FREDRIK SANDBERG / TT

En glädjande nyhet är att engagemanget är rekordstort i år.

Men vad innebär då Hemlösa katters vecka?

Jo, under vecka 43 kommer hela 80 katthem medverka för att samla in kattmat till sina organisationer, genom att ställa ut insamlingslådor i sin lokala butik.

Detta kommer att vara mycket tacksamt då de flesta katthem är helt beroende av ideellt arbete och bidrag vilket minskade under pandemin.



– Katthemmen har haft en utmanande tid under pandemin. De arbetar ideellt och får vanligtvis bidrag genom evenemang och andra välgörenhetstillställningar, något som uteblivit under pandemin. Vi hoppas och tror att de stora antalet insamlingslådor som placeras ut under veckan kommer göra skillnad! Säger Lisa Müller, Marknadschef på Mjau kattmat.



Vill du veta mer om Hemlösa katters vecka?

Då kan du läsa mer här.