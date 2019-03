Brexit förenklat – guiden för dig som inte vet någonting

Under onsdagen kommer det brittiska parlamentet att rösta om Storbritannien ska lämna EU den 29 mars, utan något avtal alls.

Det stod klart igår efter att Storbritanniens premiärminister Theresa Mays Brexit-avtal slogs ned totalt efter en omröstning i parlamentet.

Men för att förstå vilket skede Brexit är i just nu och turerna kring Storbritanniens var eller icke vara i EU, så måste vi backa banden liten. Nyheter24 ger dig en enkel guide till vad egentligen Brexit är och allt du behöver veta om det.

Demonstrationer utanför parlamentet. Bildkälla: Matt Dunham AP/TT

Vad betyder Brexit?

Vi börjar med att reda ut den konceptuella frågan direkt. Vad betyder egentligen Brexit och vad i hela friden innebär det?

Brexit är helt enkelt en sammanslagning av orden Britain och exit. Termen blev populär runt åren 2012-2013 och är direkt lånat från "Grexit", som syftade på Greklands möjliga uttåg ur eurozonen, skriver brittiska BBC.

Men låt oss lämna termerna och komma till det saftiga.

Vad innebär Brexit?

Kort och gott så beslutade den dåvarande premiärministern i Storbritannien, David Cameron, i ren The Clash-anda att lägga fram ett förslag om en folkomröstning. Skulle Storbritannien stanna kvar i EU eller lämna?

Och det kom inte precis som en chock – detta var något som Cameron pratat om under en lång tid. Redan 2013, innan han kom till makten, lovade han att om han fick chansen, ja då skulle en folkomröstning äga rum.

Inte för att han nödvändigtvis var emot EU på något vis, tvärtom faktiskt. Han ledde faktiskt kampanjen för att Storbritannien skulle stanna kvar innan röstdagen.

Folkomröstningen ägde rum torsdagen den 23 juni 2016. Resultatet blev, som ni kanske fattat vid det här laget, till de som ville lämnas favör. De vann omröstningen med 51,9 procent mot 48,1 procent.

Varför har de inte lämnat än och vad bråkar alla om?

Om de röstade för att lämna då kan man tycka att det vore klart och betalt. Men varför bråkar de fortfarande då och och varför har de inte lämnat EU än?

Ja vi kan börja i änden med varför Storbritannien ännu inte har lämnat EU. Det beror på att den nuvarande Theresa May valde, den 29 mars 2017, att nyttja den så kallade artikel 50 i Lissabonfördraget.

I och med att hon gjorde det så hade nu Storbritannien två år på sig att komma överens med EU över hur ett uppbrott skulle kunna se ut.

Nu har tiden nästan kommit och alla förslag som Theresa May kommit fram med har nu förkastats av det brittiska parlamentet.

Det är en liten del av allt som de bråkar om.

Deal or no deal

Vilket leder oss in på deal or no deal. Många politiker har röstat ned Mays överenskommelse för att de helt enkelt vill se en bättre sådan. Vilket är förståeligt då en bra överenskommelse, i deras mått mätt, skulle hjälpa till med att göra justeringen till ett Storbritannien utanför EU smidigare, skriver BBC.

En deal skulle också kunna hjälpa till med att säkerställa en bra handelsrelation mellan de båda parterna.

Vad är en no deal då?

Det är alltså om Storbritannien inte kommer sams över en överenskommelse med EU som de kan skiljas åt med. Då blir det en så kallad "no-deal brexit".

Det skulle innebära att Storbritannien skulle lämna EU nu den 29 mars utan någon övergångsperiod och inga överenskommelser på plats.

Många är rädda för att detta skulle kunna skada den brittiska ekonomin på kort sikt samt ställa till det rejält för företagen runt om i landet. Detta skulle även kunna skada ekonomin rejält på lång sikt då flera internationella företag redan har, eller överväger att lämna landet.

Kan de stanna i EU?

Ja – rent tekniskt sett kan de ändra sig, och på så vis att stanna kvar inom EU, enda fram tills den 29 mars.

Kruxet ligger dock i att det skulle krävas en lagändring i Storbritannien. Och en lagändring är något som varken oppositionen eller den sittande regeringen är villiga att pusha för vid tillfället, skriver BBC.