Här är lagarna som börjar gälla 1 januari 2020

På onsdag nästa vecka, det vill säga den första januari 2020, så träder en hel del nya lagar i kraft. Till exempel försvinner nu värnskatten, FN:s barnkonvention blir till lag och mycket mer.

Här är några av de nya lagarna som kan påverka dig i framtiden.

Här är några av de nya lagarna 2020. Bildkälla: Naina Helén Jåma TT/TT

BANKER BLIR SKYLDIGA ATT TILLHANDAHÅLLA BANKOMATER

Under 2020 kan du komma att se fler bankomater runt om i ladet. Bankerna blir nu skyldiga att tillhandahålla bankomater.

Detta på grund av att man vill att det ska vara möjligt att betala med kontanter på så många platser som möjligt i landet.

SKÄRPT STRAFF FÖR MORD

Nu skärper man straff för mord och det kommer nu ses som skäl för livtids fängelse om ett mord begåtts med:

”noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös”.

Syftet är att fler livstidsstraff ska utdömas vid mord.

VÄRNSKATTEN TAS BORT

Värnskatten slopas och tas bort den första januari 2020. Det handlar alltså om den skatt på fem procent som man tidigare krävt av människor med inkomster över 59 000 kronor i månaden.

STÄRKT SKYDD FÖR BLÅLJUSPERSONAL

Nu stärker man skyddet för blåljuspersonal, alltså poliser och brandmän med mera.

Från och med den första januari införs brottet sabotage mot blåljusverksamhet, vilket innebär att det är förbjudet att angripa eller störa blåljuspersonalens arbete.

BARNKONVENTIONEN

FN:s barnkonvention blir svensk lag från och med den den 1 januari 2020. Domstolar och myndigheter får en större skyldighet att sätta barnets rättigheter i fokus.

Koldioxid- och energiskatten på bensin och diesel sänks

Från och med den första januari 2020 så sänker man alltså koldioxid- och energiskatten på bensin och diesel.

Man sänker koldioxidskatten på bensin med 8 öre per liter och på diesel med tre öre per liter. Energiskatten sänks samtidigt med fem öre per liter för bensin och 6,3 öre per liter för diesel.

Men i takt med sänkningen så justeras andra drivmedelsskatter som i sin tur gör att bensinen i slutändan kommer att vara dyrare vid pumpen.

Kamerabevakning utan tillstånd

Polisen, Säpo, Kustbevakningen och Tullverket får efter årsskiftet bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen.



Myndigheterna kommer nu själva få bedöma om intresset av bevakningen väger tyngre än allmänhetens intresse av att inte bli bevakad.