Samsung bekräftar: Stor ändring redan i sommar

I april började den mycket efterlängtade versionen One UI 7 rulla ut till de flesta Samsung Galaxy-enheter.

Och nu – inte ens två månader senare – kommer nu detaljer kring nästa version, One UI 8.

One UI 8 är snart här

I One UI 8 fokuserar Samsung på produktivitet med, bland en hel del annat, en förbättrad påminnelseapp som stödjer röststyrning och enklare delning, samt en förenklad Quick Share-funktion.

AI-funktionerna Now Bar och Now Brief väntas också utvecklas, med bättre insikter och förslag än tidigare.