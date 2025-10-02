Det är mindre än två veckor kvar tills Windows 10 slutar få stöd av Microsoft. Kör din dator fortfarande operativsystemet? Så här kan du fortsätta använda den ett tag till.

Windows 10 kommer från och med den 14 oktober 2025 sluta stödjas av Microsoft, vilket innebär att alla datorer med operativsystemet kommer sluta få säkerhetsuppdateringar.

Du kan fortsätta använda Windows 10 även efter den 14 oktober, men det är inte att rekommendera. En dator utan säkerhetsuppdateringar är riskabel att använda, då den blir utan skydd mot virus och andra hot.

Om din dator tillåter det är det därför bäst att uppdatera till Windows 11 innan 14 oktober.

Så fortsätter du använda Windows 10

För den vars dator inte kan uppdateras till Windows 10 har Microsoft tagit fram en annan lösning.

På den egna hemsidan skriver företaget att användare inom EU kan registrera sig på det så kallade ESU-programmet, som ger Windows 10-användare tillgång till "kritiska och viktiga säkerhetsuppdateringar" de annars inte hade fått ta del av.

ESU-programmet avslutas först den 13 oktober 2026, vilket innebär att du kan hålla din gamla Windows 10-dator säker fram tills dess.

Du kan registrera dig på programmet med ditt Microsoftkonto, så länge din dator uppfyller följande krav:

Enheterna måste köra Windows 10, version 22H2.

Enheterna måste ha den senaste Windows-uppdateringen installerad.

Kontot som används för att logga in på enheten måste vara ett administratörskonto.

Microsoft-kontot får inte vara ett barnkonto.

Så skaffar du ESU till Windows 10

Så här gör du för att skaffa ESU, steg för steg: