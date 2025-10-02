Windows 10 kommer från och med den 14 oktober 2025 sluta stödjas av Microsoft, vilket innebär att alla datorer med operativsystemet kommer sluta få säkerhetsuppdateringar.
Du kan fortsätta använda Windows 10 även efter den 14 oktober, men det är inte att rekommendera. En dator utan säkerhetsuppdateringar är riskabel att använda, då den blir utan skydd mot virus och andra hot.
Om din dator tillåter det är det därför bäst att uppdatera till Windows 11 innan 14 oktober.
Så fortsätter du använda Windows 10
För den vars dator inte kan uppdateras till Windows 10 har Microsoft tagit fram en annan lösning.
På den egna hemsidan skriver företaget att användare inom EU kan registrera sig på det så kallade ESU-programmet, som ger Windows 10-användare tillgång till "kritiska och viktiga säkerhetsuppdateringar" de annars inte hade fått ta del av.
ESU-programmet avslutas först den 13 oktober 2026, vilket innebär att du kan hålla din gamla Windows 10-dator säker fram tills dess.
Du kan registrera dig på programmet med ditt Microsoftkonto, så länge din dator uppfyller följande krav:
- Enheterna måste köra Windows 10, version 22H2.
- Enheterna måste ha den senaste Windows-uppdateringen installerad.
- Kontot som används för att logga in på enheten måste vara ett administratörskonto.
- Microsoft-kontot får inte vara ett barnkonto.
Så skaffar du ESU till Windows 10
Så här gör du för att skaffa ESU, steg för steg:
- Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update.
- Om enheten uppfyller kraven ovan visas en länk för att registrera dig för ESU.
- När du har valt Registrera nu påbörjar du ESU-registreringen. Om du är inloggad på Windows med ett lokalt konto uppmanas du att logga in på ditt Microsoft-konto.