OJ Simpson är död – blev 76 år gammal

OJ Simpson är död, uppger hans närstående på X, tidigare Twitter.

OJ Simpson avled efter en kamp mot cancer

Där skriver familjen:

”Den 10 april förlorade vår far, Orenthal James Simpson, kampen mot cancern. Han var omgiven av sina barn och barnbarn."



Han blev 76 år gammal. Han avled efter en kamp mot cancer.

OJ Simpson har tidigare spelat amerikansk fotboll i NFL men blev mycket omskriven efter att ha blivit misstänkt för dubbelmordet på sin ex-fru Nicole Brown Simpson och hennes vän Ron Goldman.

OJ Simpson och "århundrades rättegång"

Efter flera månader förklarades han oskyldig i vad som har kallats "Århundrades rättegång". År 1997 dömdes Simpson att betala motsvarande cirka 450 miljoner kronor i skadestånd till Brown och Goldmans familjer i en civilrättslig rättegång.

I september 2007 hamnade Simpson återigen i rampljuset då han dömdes för väpnat rån, kidnappning och inbrott. Han dömdes till ett långt fängelsestraff och blev en fri man först i oktober 2017.

Simpson har även skrivit boken "If I Did It", som enligt många ses som ett hypotetiskt erkännande av morden.