Ryanair-personal i strejk – flygpassagerare kan drabbas

Publicerad: 9 aug. 2025, kl. 10:30
Personalen på bolaget som bland annat har Ryanair kommer gå ut i strejk från augusti. Foto: Johan Nilsson / TT & Fredrik Sandberg/TT

Flygresenärer som planerar att resa till eller från Spanien från mitten av augusti bör vara beredda på förseningar och inställda avgångar. Personal som arbetar för Ryanair, går ut i en långvarig strejk i protest mot arbetsvillkoren.

Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

Flygplats, Strejk, Ryanair

Från och med mitten av augusti väntas återkommande strejker påverka flygtrafiken på flera av Spaniens största flygplatser

Det är personalen på Azul Handling – ett bolag som tillhör Ryanair-gruppen – som inleder protester mot försämrade arbetsvillkor.

Strejk på flygplatser i Spanien

Strejkerna drar igång den 15 augusti och gäller samtliga arbetsplatser och baser där Azul Handling är verksamma. 

Det inkluderar bland annat flygplatser i Madrid, Barcelona, Malaga, Alicante, Ibiza, Palma de Mallorca och Teneriffa. Arbetet stoppas vid tre tillfällen under dagen: mellan klockan 05:00 och 09:00, 12:00 och 15:00 samt 21:00 och 23:59.

Efter de inledande strejkdagarna den 15, 16 och 17 augusti, kommer protesterna att fortsätta varje onsdag, fredag, lördag och söndag – ända fram till 31 december 2025, det rapporterar Euronews.

Resenärer som ska flyga med flygbolaget Ryanair från mitten av augusti kan påverkas av strejken och uppmanas därför att kontrollera sin flygstatus i god tid.

Brister i arbetsvillkoren

Bakom protesterna står det spanska facket UGT, som länge riktat kritik mot hur Azul Handling behandlar sina anställda. Enligt facket är grunden till missnöjet bland annat otrygga deltidsanställningar, påtvingade övertidstimmar och hårda disciplinåtgärder.

Facket menar också att bolaget inte följer gällande överenskommelser om ekonomisk trygghet och bonusutbetalningar. Dessutom anklagas företaget för att sätta hinder för flexibel arbetstid och försvåra återgång efter sjukskrivning.

En begäran om medling skickades tidigare till den nationella förlikningsmyndigheten i hopp om att inleda dialog innan konflikten eskalerade – något som alltså inte lyckades.

Ignorerar fackets krav 

Enligt UGT:s flygsektion fortsätter företaget Azul Handling att ignorera fackets krav, vilket lett till det omfattande strejkbeslutet. 

José Manuel Pérez Grande, generalsekreterare för fackets luftfartssektion, säger att bolaget bedriver en strategi av osäkerhet och press på personalen som bryter mot grundläggande rättigheter.

Facket kräver nu att företaget drar tillbaka tidigare bestraffningar och öppnar upp för verkliga förhandlingar som syftar till att förbättra villkoren för över 3 000 anställda i hela landet.

