Varuhusjätten lurade kunderna – får böta 54 miljoner kronor

Publicerad: 17 aug. 2025, kl. 09:00
Bananer, tomater och potatis. och en tom plånbok.
Kunderna trodde att de fyndade, men betalade istället för mycket. Foto: Gorm Kallestad/Janerik Henriksson/TT

Amerikanska Walmart tvingas betala 54 miljoner kronor i böter, efter att ha tagit för mycket betalt av sina kunder.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Walmart är världens största detaljhandelskedja och har 11 700 butiker i 28 länder. Den finns inte i Europa, men i Kanada, Storbritannien (som ASDA), Centralamerika, Chile (Líder), Kina och självklart USA.

Bara i Kalifornien finns i dag 280 butiker, och där har Wallmart hamnat i klistret. 

Walmart tog för mycket betalt

Varuhuset fälldes för att ha sålt frukt, grönsaker, bakverk och färdigrätter med lägre vikt än vad som angavs på etiketten, skriver News Nation.

De fälldes även för att ha tagit mer betalt än vad som stod i flera annonser och vad som angavs på plats i butikerna.

Tvingas böta 54 miljoner

Nu tvingas Walmart betala 5,5 miljoner dollar i böter och 139 908 dollar för att täcka kostnaderna för utredningen, totalt omkring 54 miljoner kronor.

