En gång dödade Elon Musks pappa, Errol Musk, tre personer.

En dag dök det oväntat upp ett gäng män på Errol Musks tomt. Då tog han fram sin 357 Magnum-revolver och sköt tre av dem till döds, skriver The Mirror.

Flydde genom ett fönster

Händelsen inträffade år 1998 i Johannesburg i Sydafrika. Enligt Errol själv var männen inkräktare som ville åt hans dotter Alexandra Musk, som vid tillfället var sex år gammal.

– Jag hörde något oväsen uppe i vardagsrummet. Det var ett ganska stort hus och när jag kom upp till vardagsrummet såg jag sju eller åtta män, säger Errol.

I podcasten "Anything Goes" med James English har Errol berättat att en av männen började avfyra ett vapen, vilket resulterade i att Errol fick springa ner till nedervåningen för att hämta sin pistol – en 357 Magnum-revolver. Därefter började även han avlossa skott.

– Jag tog min pistol, och när de kom efter mig sköt jag en av killarna, och den kulan gick in i killen bakom honom också, säger han.

Errol hävdar att totalt 52 kulor avlossades mot honom, men att han själv bara avlossade två skott som lyckades döda tre av männen. Därefter flydde Errol och hans dotter genom ett fönster.

Skulle mörda och äta dottern

Errol åtalades för vållande till annans död, men frikändes senare eftersom man menade att han agerat i självförsvar. Han själv hävdar att männen hade planer på att kidnappa och mörda hans dotter, för att sedan koka hennes huvud.