Vandrare hittad död – drogs in i skogen av björn

Publicerad: 15 aug. 2025, kl. 20:46
Uppdaterad: 15 aug. 2025, kl. 21:43
Nationalparken Shiretoko på norra spetsen av japanska Hokkaido, där en vandrare tros ha dödats av en brunbjörn. Arkivbild. Foto: Kyodo News via AP/TT

En vandrare i Japan har hittats död efter att ha dragits in i skogen av en björn.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Mannen i 20-årsåldern vandrade på stratovulkanen Mount Rausu när han tidigt på torsdagen attackerades en av björn, skriver lokala medier. Ymnigt blödande från ett ben drogs han in i skogen – och gick upp i rök.

Först på fredagseftermiddagen hittades vandraren död. Innan dess hade spårare hittat en sönderriven, blodig tröja, en klocka och en hatt i skogen – samt träd och jord nedstänkta med blod, enligt Kyodo News.

Jägare uppges ha fångat in och dödat en björn nära vandringsleden på ön Hokkaido efter händelsen, men i väntan på dna-analyser är det oklart om det är förövaren.

Antalet brunbjörnar på Hokkaido uppskattades 2023 till runt 11 600.

