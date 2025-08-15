Vandrare hittad död – drogs in i skogen av björn

En vandrare i Japan har hittats död efter att ha dragits in i skogen av en björn.

Mannen i 20-årsåldern vandrade på stratovulkanen Mount Rausu när han tidigt på torsdagen attackerades en av björn, skriver lokala medier. Ymnigt blödande från ett ben drogs han in i skogen – och gick upp i rök.

Först på fredagseftermiddagen hittades vandraren död. Innan dess hade spårare hittat en sönderriven, blodig tröja, en klocka och en hatt i skogen – samt träd och jord nedstänkta med blod, enligt Kyodo News.

Jägare uppges ha fångat in och dödat en björn nära vandringsleden på ön Hokkaido efter händelsen, men i väntan på dna-analyser är det oklart om det är förövaren.