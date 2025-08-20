Amanda Knox dömdes till ett långt fängelsestraff för mordet på Meredith Kercher i Italien. Ett brott hon inte begått. Men vad hände sedan? Nyheter24 har kartlagt Amanda Knox liv idag: vad hon jobbar med, maken Christopher Robinson och deras barn.

Den 10 september 2007 flyttade den brittiska utbytesstudenten Meredith Kercher in på Via della Pergola 7 i den italienska staden Perugia. I lägenheten bodde också två italienska studenter – Filomena Romanelli och Laura Mezzetti – och så den amerikanska studenten Amanda Knox, som flyttade in den 20 september.

Meredith Kercher. Bildkälla: AP Photo/Italian Police/TT Bild

Den 1 november åt Meredith Kercher middag med tre brittiska vänner under kvällen. Kring 20:45 skildes hon åt från vännerna, bara 460 meter från lägenheten på Via della Pergola 7.

Via della Pergola 7. Bildkälla: AP Photo/Stefano Medici/TT Bild

Den 2 november kom Amanda Knox hem till lägenheten efter att ha umgåtts med sin pojkvän Raffaele Sollecito. Ytterdörren var öppen och i badrummet såg hon blod. Merediths sovrumsdörr var stängd så Amanda utgick från att hon sov. Hon tog en dusch, och reagerade senare på att det låg ospolat bajs i en av toaletterna. Då började Amanda ana oråd och ringde sin rumskompis Filomena Romanelli för att berätta att de kanske hade haft en inkräktare, har Marie Claire rapporterat.

Kort efter hittades Meredith död på golvet i sitt rum, täckt av ett överkast. Hon hade blivit knivhuggen till döds. Meredith Kercher blev 21 år gammal.

När dömdes Amanda Knox för mordet på Meredith Kercher?

Amanda Knox och pojkvännen Raffaele Sollecito plockades in för förhör, och Amanda pekade då ut en barägare vid namn Patrick Lumumba som den skyldiga. Patrick ägde en bar där Amanda jobbade. Han släpptes sedan då det snabbt stod klart att han hade alibi, har CNN rapporterat.

Amanda Knox. Bildkälla: AP Photo/Pier Paolo Cito, File/TT Bild

Amanda Knox skrev på ett erkännande som placerade henne på mordplatsen, har People skrivit. Senare har Amanda Knox berättat att erkännandet var framtvingat då hon hade förhörts i totalt 53 timmar, utspritt över fem dagar. Hon har också berättat att hon blev slagen av polisen.

– Jag blev slagen i bakhuvudet. Dom skrek på mig. Poliser kom in och ut ur rummet och kallade mig lögnare. Det var kaos. Totalt kaos, har hon berättat i Nightline, har People rapporterat.

Den 4 december 2009 dömdes Knox och Sollecito av juryn på alla punkter. Knox straff blev 26 års fängelse, och Sollecito fick 25 år. Bland bevisen mot Knox och Sollecito fanns bland annat mordvapnet – en kniv med både Knox och Merediths DNA på, har BBC rapporterat. Kniven hittades hemma hos Sollecito.

Från vänster: Raffaele Sollecito, Meredith Kercher och Amanda Knox. Bildkälla: AP Photo/TT Bild

Amanda Knox blev i pressen omskriven för sitt "märkliga beteende" efter mordet. När hon togs in till förhör så sågs hon hjula runt inne på polisstationen, och vid ett tillfälle satt hon i Sollecitos knä under förhöret, skrev BBC. Knox förnekade senare att hon skulle ha hjulat runt inne på stationen, har ABC News rapporterat.

Efter ett förhör om mordet sågs Knox och Sollecito kyssas, något som också väckte reaktioner.

– Jag reagerade på en väldigt kuslig och förvirrande situation, har hon senare sagt, har ABC News skrivit.

Amanda Knox "märkliga beteende" blev omskrivet i pressen. Här under rättegången 2009. Bildkälla: AP Photo/Stefano Medici/TT Bild

Utöver Knox och Sollecito så dömdes även en tredje person – Rudy Guede – för mordet. Åklagarens teori var att Knox, Guede och Sollecito försökt tvinga in Meredith i en sexlek som spårat ur, rapporterade då Svenska Dagbladet.

Rudy Guede dömdes för mordet på Meredith. Bildkälla: AP Photo/Riccardo De Luca/TT Bild

Rudy Guede befanns fortfarande skyldig för mordet. Han släpptes 2021 efter att ha "uppfört sig väl" i fängelset, rapporterade CNN då.

Hur länge satt Amanda Knox i fängelse?

Amanda Knox satt i fängelse i fyra år. Hon frikändes för mordet år 2011. Bland annat ifrågasattes DNA-bevisen mot Knox, rapporterade då Svenska Dagbladet. Under tiden i fängelse så försökte Amanda göra nytta för de andra intagna, har hon berättat för People.

Amanda Knox år 2011. Bildkälla: AP Photo/Ted S. Warren/TT Bild

– Jag översatte åt folk, hjälpte dom prata med läkarna. Hjälpte dom fylla i juridiska papper, skriva till sina familjemedlemmar, skrev deras kärleksbrev – något som kunde bli lite vågat ibland för man blir väldigt ensam där, sa hon i mars 2025.

Amanda Knox i dag: Make, barn och jobb

Snart 20 år har gått sedan Meredith hittades död och Amanda Knox och Raffaele Sollecito blev misstänkta. Efter att Amanda Knox frikändes för mordet och släpptes fri så har hon ägnat sitt liv åt att vara en röst åt de som blivit felaktigt dömda, har Yahoo News UK rapporterat.

Amanda Knox har också hittat kärleken, fått två barn och i höst är hon aktuell med en ny serie på Disney+.

Amanda Knox och maken Christopher Robinson. Bildkälla: AP Photo/Antonio Calanni/TT Bild

Amanda Knox make – är hon gift?

Ja. År 2015 så träffade Amanda Knox sin make Christopher Robinson, och paret gifte sig år 2018, har People rapporterat.

Christopher Robinson och Amanda Knox. Bildkälla: AP Photo/Antonio Calanni/TT Bild

Amanda Knox barn – har hon barn?

Ja, Amanda Knox och Christopher Robinson har två barn. Dottern Eureka Muse Knox-Robinson som föddes 2021, och sonen Echo Knox-Robinson som föddes 2023, har People rapporterat.

Dottern Eureka är ett så kallat "regnbågsbarn". Amanda drabbades av ett missfall innan Eureka blev till.

– Har jag dåliga ägg? Är jag för gammal? Hände något mig när jag var i fängelse? Så fort jag veta att det inte levde så försökte jag skilja tankarna i huvudet. Det var inte min bebis, den har inte något namn. Jag känner inte den bebisen, och jag kommer nog aldrig göra det, sa hon i podden Labyrinths: Getting Lost With Amanda, rapporterade US Weekly då.

Amanda Knox jobb – vad gör hon idag?

Amanda Knox jobbar som journalist och är även aktivist. År 2020 lanserade hon podden Labryinths with Amanda Knox, och hon har också skrivit två böcker – den första fick titeln Waiting to be heard, och hennes självbiografi Free: My Search for Meaning släpptes 2025.

Amanda Knox år 2008. Bildkälla: AP Photo/Antonio Calanni/TT Bild

Gör Amanda Knox The Twisted tale of Amanda Knox på Disney+?

Under 2025 är Amanda Knox också aktuell som producent bakom serien The Twisted Tale of Amanda Knox, där Knox spelas av Grace Van Patten. Även Monica Lewinsky är producent av serien. Serien sänds i Sverige på Disney+ och har premiär den 20 augusti.

Var bor Amanda Knox idag?

Amanda bor med sin make och barnen på ön Vashon utanför Seattle, har Seattle Weekly rapporterat.

Amanda Knox Instagram – vad heter hon där?