Svensk journalist skadad i sjukhusattacken

Publicerad: 25 aug. 2025, kl. 18:54
Uppdaterad: 25 aug. 2025, kl. 20:34
En blodig kamera tillhörande en av journalisterna som dödades i attacken, Maryam Daqqa. Foto: Privat/AP/TT

Bland de journalister som skadades i Israels attack på Nassersjukhuset i Khan Yunis finns en av Sveriges Radios medarbetare, rapporterar Ekot.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämne:

Gaza

Journalisten i fråga är Baraa Lafi, svensk medborgare och frilansjournalist boende i Gaza, säger Ekots utrikeschef Anders Pontara. Hon klarade sig med lindriga skador.

Men enligt de Hamastrogna palestinska myndigheterna har omkring 20 personer dödats i attacken, bland dem fem journalister.

Anders Pontara har varit i kontakt med Lafi, som var där för att bevaka en första ”smäll” vid sjukhuset då den andra ”detonationen” skedde.

"Ganska okej"

— Fysiskt är hon ganska okej. Hon fick en rätt lindrig skada i ena låret, när hon kom fram till sjukhuset. Hon har inte behövt söka vård själv, säger han till radion och fortsätter:

— Sedan är det naturligtvis en oerhört traumatisk och svår mental upplevelse, en av hennes väldigt nära vänner och kollegor blev dödad i den här attacken.

Israel släpper inte in internationella medier i Gaza.

— Vi kommer inte in. Vi kan inte få in utrustning. Utmaningarna är förstås stora när det gäller säkerheten för våra medarbetare, säger Anders Pontara.

Kommentarer

Senaste nytt
