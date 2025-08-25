Svensk journalist skadad i sjukhusattacken

Bland de journalister som skadades i Israels attack på Nassersjukhuset i Khan Yunis finns en av Sveriges Radios medarbetare, rapporterar Ekot.

Journalisten i fråga är Baraa Lafi, svensk medborgare och frilansjournalist boende i Gaza, säger Ekots utrikeschef Anders Pontara. Hon klarade sig med lindriga skador.

Men enligt de Hamastrogna palestinska myndigheterna har omkring 20 personer dödats i attacken, bland dem fem journalister.

Anders Pontara har varit i kontakt med Lafi, som var där för att bevaka en första ”smäll” vid sjukhuset då den andra ”detonationen” skedde.

"Ganska okej"

— Fysiskt är hon ganska okej. Hon fick en rätt lindrig skada i ena låret, när hon kom fram till sjukhuset. Hon har inte behövt söka vård själv, säger han till radion och fortsätter:

— Sedan är det naturligtvis en oerhört traumatisk och svår mental upplevelse, en av hennes väldigt nära vänner och kollegor blev dödad i den här attacken.

Israel släpper inte in internationella medier i Gaza.