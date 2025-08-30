Nyheter24
Frankrike

Bil har rammat folkmassa i Frankrike

Publicerad: 30 aug. 2025, kl. 10:44
Uppdaterad: 30 aug. 2025, kl. 11:42
En fransk polisbil vid ett tidigare tillfälle. Foto: Francois Mori/AP/TT

En bil har kört in i en grupp fotgängare i Évreux i Frankrike, rapporterar franska medier.

Frankrike

Minst en person har omkommit och fem är skadade. Enligt BFMTV är tillståndet kritiskt för två av dem.

Incidenten ska ha inträffat under natten mot lördagen, när en bil körde in i flera personer vid en bar.

Det hela föregicks av en ordväxling utanför baren, uppger åklagare Rémi Coutin till nyhetsbyrån AFP. Efter bråket ska en person ha gått och hämtat en bil och ”avsiktligen backat in i en folkskara” i hög hastighet.

Tre personer har gripits.

Évreux ligger i nordvästra Frankrike, knappt tio mil väster om Paris.

Senaste nytt
