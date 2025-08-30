Bil har rammat folkmassa i Frankrike

En bil har kört in i en grupp fotgängare i Évreux i Frankrike, rapporterar franska medier.

Minst en person har omkommit och fem är skadade. Enligt BFMTV är tillståndet kritiskt för två av dem.

Incidenten ska ha inträffat under natten mot lördagen, när en bil körde in i flera personer vid en bar.

Det hela föregicks av en ordväxling utanför baren, uppger åklagare Rémi Coutin till nyhetsbyrån AFP. Efter bråket ska en person ha gått och hämtat en bil och ”avsiktligen backat in i en folkskara” i hög hastighet.

Tre personer har gripits.