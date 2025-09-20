Cyberattack riktad mot flera flygplatser

Heathrows flygplats ska ha drabbats av en cyberattack. Arkivbild. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT

En stor cyberattack har riktats mot flera flygplatser runtom i Europa, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det ska bland annat handla om Heathrow utanför London samt flygplatserna i Bryssel respektive Berlin. I Bryssel ska attacken inneburit att det går bara att checka in manuellt.

”Det har stor påverkan på tidsschemat och kommer olyckligtvis innebära förseningar och inställda flyg”, skriver flygplatsen på sin hemsida.