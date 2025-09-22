Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /regn

En död efter kraftigt regnoväder i Spanien

Publicerad: 22 sep. 2025, kl. 01:58
Uppdaterad: 22 sep. 2025, kl. 08:08
Spanska Katalonien har drabbats av ett kraftigt regnoväder. Arkivbild. Foto: Emilio Morenatti/AP/TT

Minst en person har omkommit sedan ett kraftigt regnoväder dragit in över Katalonien i nordöstra Spanien.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämne:

regn

Personen hittades enligt räddningstjänsten i en flod när de sökte efter två personer vars bil ska ha svepts bort i översvämningarna. Lokala myndigheter undersöker nu om det var en av de eftersökta som hittades.

Flyg- och tågtrafik påverkades

Också flyg- och tågtrafiken i regionen påverkas. Från och till Barcelonas flygplats, landets näst mest trafikerade, har många flyg blivit försenade eller ställts in.

Även i grannlandet Frankrike härjar ovädret med omkring tiotusen strömlösa hushåll som följd. Flygplatsen i Marseille har tvingats omdirigera ett tiotal flyg och fotbollsmatchen mellan Marseille och Paris Saint-Germain fick skjutas fram till på måndagen.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:26
Nyheter
/ Utrikes

Flera länder väntas erkänna palestinsk stat

Idag
08:52
Nyheter
/ Utrikes

Det vägrar Donald Trump dricka – anledningen är hjärtskärande

Idag
08:50
Nyheter
/ Utrikes

Hundratusentals evakueras inför supertyfon

Idag
06:54
Nyheter
/ Utrikes

Nordirland varnas för kris efter våldsam sommar

Idag
02:38
Nyheter
/ Utrikes

Ryssland: Tre döda i attack på Krim

Idag
01:58
Nyheter
/ Utrikes

En död efter kraftigt regnoväder i Spanien

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons