En död efter kraftigt regnoväder i Spanien

Personen hittades enligt räddningstjänsten i en flod när de sökte efter två personer vars bil ska ha svepts bort i översvämningarna. Lokala myndigheter undersöker nu om det var en av de eftersökta som hittades.
Flyg- och tågtrafik påverkades
Också flyg- och tågtrafiken i regionen påverkas. Från och till Barcelonas flygplats, landets näst mest trafikerade, har många flyg blivit försenade eller ställts in.
Även i grannlandet Frankrike härjar ovädret med omkring tiotusen strömlösa hushåll som följd. Flygplatsen i Marseille har tvingats omdirigera ett tiotal flyg och fotbollsmatchen mellan Marseille och Paris Saint-Germain fick skjutas fram till på måndagen.