En död efter kraftigt regnoväder i Spanien

Minst en person har omkommit sedan ett kraftigt regnoväder dragit in över Katalonien i nordöstra Spanien.

Personen hittades enligt räddningstjänsten i en flod när de sökte efter två personer vars bil ska ha svepts bort i översvämningarna. Lokala myndigheter undersöker nu om det var en av de eftersökta som hittades.

Flyg- och tågtrafik påverkades

Också flyg- och tågtrafiken i regionen påverkas. Från och till Barcelonas flygplats, landets näst mest trafikerade, har många flyg blivit försenade eller ställts in.