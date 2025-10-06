Nyheter24
Frankrikes premiärminister avgår

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 09:49
Uppdaterad: 6 okt. 2025, kl. 10:02
Sebastien Lecornu, Frankrikes premiärminister, avgår.
Sebastien Lecornu, Frankrikes premiärminister, avgår. Foto: Foto: Alain Jovard/AP/TT

Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu avgår, rapporterar franska medier.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämnen:

Frankrike, Premiärminister

Därför avgår Frankrikes premiärminister

Avgångsbeskedet kommer i samband med att den nya regeringen nyligen presenteras. Lecornu utsågs så sent som i september, sedan företrädaren François Bayrou förlorade en förtroendeomröstning.

Kommentarer

