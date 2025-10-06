Frankrikes premiärminister avgår

Därför avgår Frankrikes premiärminister
Avgångsbeskedet kommer i samband med att den nya regeringen nyligen presenteras. Lecornu utsågs så sent som i september, sedan företrädaren François Bayrou förlorade en förtroendeomröstning.
Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu avgår, rapporterar franska medier.
