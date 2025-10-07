Från sympati till folkmordsanklagelser. Två år har gått sedan Hamas terrorattack den 7 oktober 2023, och omvärldens kritik mot Israel och landets krig i Gaza har gradvis skärpts. Hur ser israelerna själva på kritiken?

– Självklart bryr vi oss, säger Daniella från en strandstol i Tel Aviv.

Kustmetropolen Tel Aviv är Israels ekonomiska huvudstad och omnämns ofta som en liberal bubbla där technofester möter framgångsrika startups.

Daniella vill först inte ställa upp på en intervju, men ändrar sig efter att TT:s utsända berättar att kritiska personer inte har velat uttala sig på grund av rädsla.

— En sådan person vill jag inte vara, säger hon och pekar mot Gaza, som endast ligger en timme bort med bil.

— Vi pratar om kvinnor och barn. För att Bibi (premiärminister Benjamin Netanyahu) är helt ”fucking crazy”. Vi vill inte ha honom. Vi vill inte ens ha honom i ett fängelse här i Israel. Det bästa vore om han kunde åka till en strand långt bort och dricka en piña colada.

Vill lämna över ansvaret

Daniella tror att det ”absolut" kan röra sig om ett folkmord i Gaza och uppger att hon alltid har förespråkat förhandlingar framför krig för att få hem den israeliska gisslan.

Daniella på stranden i Tel Aviv.

När det kommer till förhandlingar där Netanyahu är involverad är hon dock skeptisk.

— Jag tycker att vi ska lämna över ansvaret till någon annan att lösa det här.

Sett till opinionsundersökningar tillhör hon en minoritet av judiska israeler som anser att Israel bör fästa någon större vikt vid Gazas civilbefolkning. Enligt en mätning från juni anser 76,5 procent att Israel inte bör ta någon eller mycket lite hänsyn till civila palestinier i Gaza.

I september uppgav en tydlig majoritet att de önskar ett slut på kriget och att gisslan var det främsta skälet. Endast två procent uppgav den skada som palestinier utsätts för som huvudskäl.

Förstår inte kritiken

På en gräsplätt vid stranden sitter paret Noa och Or på en blå filt som de har köpt i Indien. De ställer sig oförstående till omvärldens kritik och anser att krig är det enda som kan få hem gisslan. Synen på människorna som bor i Gaza är mörk.

— Det kanske är några hundra som vill ha fred, men 99 procent vill döda oss, så jag ser inte riktigt hur det skulle gå till, säger Or.

Den 7 oktober har fått honom att ändra sin syn på vilka som är "oskyldiga" i Gaza.

— Jag håller generellt med om att det inte finns några oskyldiga, säger han.

Gäller det även barn?

— Nej, inte barn, eller det beror på hur gamla de är, men det är inte så att jag blir glad när barn dör.

Redo att åka till Gaza

Reservisten Tom vid ett utegym i Tel Aviv.

Inne i Tel Avivs stadskärna tränar Tom vid ett utomhusgym till öronbedövande musik. Han är en av landets hundratusentals reservister och menar att kriget är för komplicerat för omvärlden att förstå.

— Just nu är jag vid gränsen till Libanon, men absolut, jag kan tänka mig att åka till Gaza, om det (kriget) fortsätter kommer jag att åka dit i januari.

Det räknar han också med, eftersom han inte ser något slut i sikte.

— Vi måste eliminera våra fiender. Även om kriget slutar kommer det inte att uppstå någon fred, säger han.

Själv är han alltid beväpnad när han rör sig utomhus.

— Vad människor inte förstår är att ens DNA förändras när man känner sig hotad, och då blir man lite mer aggressiv, säger han samtidigt som han börjar med ett set pull-ups.

– Vem vet, en dag kanske jag tröttnar på allt det här och bosätter mig på en ö långt borta.

Oi i en solstol i Train Track Park i Tel Aviv.

”Allt är lite deprimerande”

Ett stenkast från utegymmet sitter Oi på en gräsmatta tillsammans med en vän. Han har förståelse för omvärldens kritik och överväger redan att lämna landet, på grund av ”några personer som har tagit några riktigt dåliga beslut”.

Samtidigt känner han stor tvekan.